Addio a Suor Germana, la “Cuoca di Dio”: aveva 81 anni

All’età di 81 anni è scomparsa Suor Germana, la “Cuoca di Dio”, autrice di numerosi libri di cucina: la notizia è stata diffusa da Famiglia Cristiana

Una notizia che ha sconvolto tutti nelle ultime ore. Suor Germana, al secolo Martina Consolaro, non ce l’ha fatta ed è scomparsa all’età di 81 anni. Inoltre, è stata protagonista di numerose ricette circa 3000. Tanti i libri pubblicati, come “Le grandi feste in famiglia” (1985), “Marmellate, conserve, liquori” (1988), “I dolci. Ricette & segreti. Come preparare ottimi dolci casalinghi e tradizionali” (1990), “Le buone ricette dei conventi. Consigli, trucchi e segreti per una cucina sana e genuina” (1991), “La cucina per chi ha fretta” (1993), “1000 trucchi per la casa. Pulizia, macchie, pollice verde, salute, risparmio, bellezza naturale, galateo, animali in casa…” (1994), “La cucina facile di suor Germana” (1994), “I miei primi piatti. La guida tutta illustrata per preparare e presentare magnifiche ricette” (1995), “Il grande libro della cucina facile. La guida tutta illustrata per preparare e presentare magnifiche ricette” (1996).

Addio a Suor Germana, chi era

Ha collaborato con Radio Maria e con le riviste Famiglia Cristiana e Visto, partecipando come ospite a numerose trasmissioni televisive come Mi manda Lubrano, Forum, I fatti vostri, Festival di Sanremo 1999, Uno Mattina, Domenica In e Cominciamo bene. Fin da giovane aveva sviluppato la sua passione per la cucina con un corso di economia domestica per fidanzate: cucinare era la chiave per tenere insieme le famiglie.