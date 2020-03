Virginia Roberts Giuffre, chi è: età e vita privata dell’accusatrice di Epstein. La donna è stata al centro dello scandalo che ha coinvolto il miliardario Jeffrey Epstein. Oltre al terzogenito della regina Elisabetta, Andrea, il duca di York.



Al centro dello scandalo del quale è stato protagonista il finanziere e imprenditore Jeffrey Epstein, c’è la figura di questa donna, che ha coinvolto nelle sue dichiarazioni anche il duca Andrea di York, il terzogenito della regina Elisabetta, gettando un’ombra sulla corona inglese.

Virginia Roberts Giuffre, chi è: l’età e la vita privata dell’accusatrice di Epstein

E’ nata nel 1983 negli Stati Uniti, precisamente in California, Virginia e da qualche anno il suo nome è conosciuto in tutto il mondo poiché è divenuta una delle accusatrici del finanziere e imprenditore Jeffrey Epstein. L’uomo, suicidatosi in carcere, è stato accusato di abusi e traffici sui minori. Virginia ha coinvolto inoltre nello scandalo la corona inglese, accusando anche il terzo figlio della regina Elisabetta, ovvero Andrea, il duca di York.

La donna ha affermato in una intervista alla BBC di aver avuto una relazione amorosa intima con il duca di York contro la propria volontà e quando aveva solo 17 anni e di essere stata costretta da Epstein a mettersi a disposizione del duca. Accuse che il figlio della regina ha rigettato considerandole false. All’epoca dei fatti la donna, secondo le sue stesse dichiarazioni, era stata ingaggiata come massaggiatrice dell’allora compagna del miliardario, ovvero Ghislaine Maxwell. Periodo quello della sua vita che Virginia ha definito “spaventoso” in una intervista alla BBC e fortemente traumatico.

Nella vita privata Virginia ha tre figli, di cui una femmina, nati dal matrimonio con Robert Giuffre. Il marito della donna è di origini australiane e i due si sono sposati nel 2002 in Thailandia. Virginia abita attualmente in Australia con la sua famiglia.