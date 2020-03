Stasera in tv – Suffragette: trama, cast e trailer del film da una storia vera

Simbolo della parità di diritti, Suffragette è il film di oggi, 8 Marzo, scelto da Rai 3 per onorare la Festa della donna: la storie delle eroine che portarono le donne al voto.

Erano consapevoli di lavorare quanto gli uomini eppure di non essere alla loro altezza quando si trattava di diritti. Dopo tanto tempo passato, il film storico di stasera in televisione, riporta sentimenti che rimangono tuttavia attuali.

La pellicola andrà in onda su Rai 3 alle ore 21.20.

Scopriamo insieme trama, cast e trailer del film tratto da una storia vera.

Leggi anche —> Stasera in tv – La vita promessa 2: trama ultima puntata, oggi 8 Marzo

Da una storia vera

Le suffragette lottarono per l’emancipazione femminile in un periodo storico in cui alle donne non era concesso di votare. Il termine deriva, infatti, dalla parola suffragio, in riferimento appunto al suffragio universale, tuttavia venne utilizzato dagli oppositori per indicare coloro che lottavano per la parità di diritti in senso dispregiativo. Come accaduto per tanti altri movimenti, come per esempio l’impressionismo nella pittura, la parola ha perso poi il suo accento negativo ed è diventata per le attiviste quella in cui identificarsi.

Suffragette (film), trama

Il suffragio universale appare solamente un’utopia ai più, eppure il vento di cambiamento e la necessità di aggregarsi si sta consolidando in un atto concreto. Le donne si sono rese conto, infatti, che alla stessa mole di doveri degli uomini non corrispondono altrettanti diritti. Dopo il fallimento di ogni gesto pacifico, nelle suffragette inizia a crescere la consapevolezza che, forse, utilizzare la forza sia l’unico modo per farsi ascoltare.

Maud è totalmente assorta dalla causa e reclama assieme alle compagne gli stessi diritti degli uomini contrapponendosi allo Stato, considerato complice di tale ingiustizia.

Le suffragette varcheranno un limite invisibile quanto sostanziale che le consegnerà alla sofferenza e, al tempo stesso, le avvicinerà al loro obiettivo.

Suffragette, cast completo:

Carey Mulligan (Maud Watts)

Helena Bonham Carter (Edith Ellyn)

Brendan Gleeson (Steed)

Anne-Marie Duff (Violet Miller)

Ben Whishaw (Sonny Watts)

Romola Garai (Alice Haughton)

Meryl Streep (Emmeline Pankhurst)

Finbar Lynch (Hugh Ellyn)

Natalie Press (Emily Davison)

Samuel West (Benedict)

Geoff Bell (Norman Taylor)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI