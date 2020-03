Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 8...

Stasera in tv, Non è l'Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 8 marzo. Andrà in onda su La7 in prima serata una nuova puntata del programma condotto da Massimo Giletti.





Come di consueto, anche questa domenica gli spettatori di La7 potranno assistere ad un nuovo appuntamento con il programma di attualità e politica condotto da Massimo Giletti. Ecco di cosa si discuterà oggi e quali saranno gli ospiti della serata.

Non è l’Arena: tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata dell’8 marzo

Andrà in onda questa sera la puntata domenicale di Non è l’Arena che si appresta, come molti altri programmi in questo periodo, ad andare in onda senza pubblico in studio, in ossequio a quanto disposto nelle ultime ore dal Governo italiano. Nel corso della serata verrà intervistata Virginia Roberts Giuffre, per la prima volta in italia, la principale accusatrice di Jeffrey Edward Epstein. L’uomo, finanziere ed imprenditore, che è stato indagato per abuso su minori e arrestato nel 2019 con l’accusa di traffico di minori.

In una intervista alla BBC inoltre Virginia Roberts Giuffre aveva dichiarato di aver avuto una relazione con il principe Andrea, duca di York. Un periodo definito dalla donna come “spaventoso” e iniziato quando Virginia aveva solo 17 anni. Pur dopo la morte di Epstein nel luglio scorso, la magistratura porta avanti l’iter giudiziario per comprendere la verità su quanto accaduto.

Nel corso della serata si discorrerà anche dell’emergenza sanitaria che sta attraversando in queste ore il nostro Paese per via del dilagare del contagio da Coronavirus. Si parlerà delle recenti disposizioni del Governo sulla chiusura di scuole, centri sportivi e studi televisivi e delle altre misure volte a contenere il contagio.

Si tornerà inoltre a parlare di Adriano Panzironi e della sua criticata Life 120. Spazio anche alla vicenda di Ugo, il ragazzo di 15 anni che è stato ucciso durante un tentativo di rapina ai danni di un carabiniere. Verrà a tale proposito intervistato nel corso della serata il padre del ragazzo, Vincenzo.