Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti, oggi 8 Marzo

Lo studio oggi, 8 Marzo, sarà senza pubblico, in linea con le norme per l’emergenza Coronavirus, ma Live – Non è la D’Urso, ma gli ospiti saranno tanti e agguerriti: le anticipazioni

La conduttrice di Live – Non è la D’Urso, nonostante le problematiche legate all’emergenza Coronavirus, stasera riuscirà comunque a portare in studio tanti ospiti e sorprese inattese. La trasmissione di Canale 5, inizierà alle ore 21.20.

Vediamo insieme le anticipazioni sul programma.

Le sorprese di Live, stasera in televisione

Lo studio rimarrà orfano di pubblico, come è noto, cosa per cui la conduttrice in varie occasioni ha espresso rammarico. Tuttavia, Barbara D’Urso ha anche sottolineato più volte che pur mancandole il calore del pubblico, ritiene questa e le altre norme straordinarie emanate dal Governo siano la giusta strada perché l’Italia possa presto uscire dalla crisi sanitaria innescata dall’epidemia di Covid-19. Per quanto riguarda gli ospiti di Live, Barbarella nazionale li ha annunciati in finale di puntata durante la messa in onda di Pomeriggio 5. In occasione della festa della donna oggi, 8 Marzo, la conduttrice tornerà sul tema della violenza contro il gentil sesso e, ovviamente, sull’attualità legata a filo stretto all’epidemia Coronavirus.

Passando poi al gossip, è stata confermata la presenza dell’ex showgirl Sylvie Lubamba, che ebbe un flirt con Pietro Delle Piane, attore e attuale compagno di Antonella Elia. Mentre la sua amata fidanzata si trova ancora ignara fra le mura della Casa, Pietro Delle Piane viene ancora una volta tirato in ballo a Live – Non è la D’Urso con la testimone che, fornendo la propria verità, racconterà alcuni episodi a quanto pare molto spiacevoli dovuti all’attore. Contro i cinque sferati si schiererà Cristiano Malgioglio. Amatissimo dalla conduttrice, il famoso ed eclettico paroliere verrà additato dalle agguerritissime sfere e dovrà difendersi dalle accuse. Nell’ascensore di Live ci sarà Clizia Incorvaia, tuttavia la persona che sarà con lei per un duro faccia a faccia non è ancora nota.

Torna Luigi Favoloso e questa volta porta con sè quella che parrebbe essere la sua nuova fidanzata (o no?). La situazione non è chiara. Probabile è che ci saranno in studio anche la madre di Favoloso, Loredana Fiorentino e la cagnolina Bagheera che, a quanto pare, sono diventate entrambe regine dei social

Live – Non è la D’Urso, ospiti di oggi:

Sylvie Lubamba

contro Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia

contro Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia Cristiano Malgioglio

Vs i cinque sferati

Clizia Incorvaia

Luigi Favoloso con Elena Morali

Loredana Fiorentino, madre di Luigi Favoloso, con il cagnolino Bagheera

Nel frattempo, il video anticipazione di Live – Non è la D’Urso dell’8 Marzo

