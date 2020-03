Stasera in tv – La vita promessa 2: trama ultima puntata, oggi 8 Marzo

La vita promessa 2 con l’episodio finale della fiction sarà in onda stasera in televisione: cast, trama della soap e sinossi del terzo episodio

Tutti i fan della miniserie si domandano se finalmente ci sarà un lieto fine per Carmela.

La sua forza dirompente ha superato lutti, la prepotenza di Spanò, la difficoltà di ricominciare ogni volta da capo (e riuscirci), tuttavia la puntata che andrà in onda oggi sarà la più dura per la protagonista di La vita promessa.

La fiction andrà in onda su Rai 1 ore 21.25.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

La seconda stagione di La vita promessa, terza e ultima puntata

Il terzo appuntamento con la seconda stagione di La vita promessa, secondo quanto trapelato, potrebbe essere davvero l’ultimo. Nonostante la serie di tragedie che sembra rincorrerla, la fiera Carmela Rizzo si aggrappa con tenacia e positività a ciò che ancora la vita ha da offrirle. Accade così che Spanò sembri essersi quasi dimenticato della sua sete di vendetta e che il sentimento fra lei e Bruno sembri pronto al grande passo.

Ma le cose non andranno così.

Bruno, dopo aver chiesto a Carmela di sposarla (cosa che lascia la protagonista incredula) scopre che la sua defunta moglie Verena, in realtà, è ancora viva. Carmela si ritroverà a dover aiutare il medico per far arrivare a New York la moglie, sacrificando ancora una volta la sua felicità. Il ristorante, d’altro canto, diventa un punto di riferimento importante per la comunità di immigrati italiani di Coney Island e Little Italy.

Alfio, il cui legame con Turi si è ormai fatto saldo, decide di rivelargli la verità sulla morte di suo padre. La reazione non sarà quella attesa, tanto che Turi deciderà di imbarcarsi come militare in Marina. Si dispererà per il suo allontanamento dalla figlia sia Carmela che Sarah, innamorata di lui.

Alla fine dell’ultima puntata scorgiamo uno Spanò sempre meno ossessionato da Carmela grazie all’incontro e all’amore nascente con Angela. Anche il cattivo della storia verrà ferito dal tradimento di Antonio, che scoprirà essere un doppiogiochista.

Il sindaco verrà rieletto e con il consolidato potere riuscità a fare del bene alla sua città.

Rosa si renderà conto che Cesare Vitale è un infiltrato dell’FBI e romperà il fidanzamento, nonostante lui le chieda di perdonarlo.

Cast della fiction:

Luisa Ranieri (Carmela Carrizzo);

(Carmela Carrizzo); Thomas Trabacchi (Amedeo Ferri);

Francesco Arca (Vincenzo Spanò);

(Vincenzo Spanò); Miriam Dalmazio (Rosa Canuto);

Vittorio Magazzù (Alfredo Carrizzo);

Giuseppe Spata (Antonio Carrizzo);

Francesca Di Maggio (Maria Carrizzo);

Emilio Fallarino (Rocco Carrizzo);

Primo Reggiani (Alfio);

Marcello Mazzarella (Lucky Luciano);

Arturo Muselli (Cesare Vitale);

Stefano Dionisi (Bruno);

Eleonora Giovanardi (Rita);

Brenno Placido (Turi grande);

Antonio Avella (Turi);

Sara Ciocca (Sarah);

Demetra Bellina (Emily);

Anna Rot (Verena);

Emanuele Salce (Fiorello La Guardia);

Rosanna Sapia (Angelina);

Miriam Cappa (Sharon);

Ciro Petrone (Salvo);

Antonio Monsellato (Ragusa);

Bianca Panconi (Sarah Grande).

