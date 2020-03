Conosciamo meglio la storia del figlio di Patrizia Mirigliani Nicola Pisu: ecco tutte le curiosità sulla sua carriera e vita privata

Nicola Pisu è il figlio di Patrizia Mirigliani e Antonello Pisu, ex marito della donna. Il ragazzo ha dovuto combattere con il problema della droga come svelato dalla stessa patron di Miss Italia: “Credo di aver fatto tutto quello che una madre può fare per aiutare il figlio compresa la più difficile e dolorosa”. Il ragazzo ha avuto così un esposto presentato dalla madre con la successiva denuncia della stessa donna. Nicola Pisu è stato così obbligato ad indossare il braccialetto elettronico, con il divieto di avvicinarsi alla madre. Il racconto di Patrizia prosegue: “Da un paio d’anni le sue richieste di denaro erano diventate più impulsive. Vivo con mia sorella Rosaria e con Natasha, la collaboratrice domestica, e non riconoscevamo più quel nuovo ragazzo poco ragionevole e poco rispettoso”.

Nicola si avvicina al mondo della droga all’età di 18 anni: la madre non crede alla notizia dell’amica.

Nicola Pisu chi è: le curiosità

Nicola, però, continua e inizia il tour di comunità, trovando accoglienza fra le altre a Castel Gandolfo, a Mestre e infine da don Gelmini: “Il problema delle comunità è che se hai più di 18 anni puoi decidere di andar via in qualunque momento ma quale libero arbitrio può avere un ragazzo che è schiavo di una dipendenza?”. All’inizio la stessa Mirigliani non disse niente di fronte alla notizia dei numerosi furti in casa: “Ho aiutato in molti modi Nicola a rendersi indipendente. Gli ho lasciato seguire la parte web di Miss Italia ma non era mai costante, mollava sempre”.