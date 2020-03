Patrick Donati, chi è il figlio di Milly Carlucci: età, foto e vita privata

Chi è Patrick Donati, il figlio della conduttrice di Ballando con le stelle Milly Carlucci e cosa fa nella vita il giovane manager.

Patrick Donati, di 28 anni, è il secondo figlio della conduttrice di Ballando con le stelle Milly Carlucci. Suo padre è Angelo Donati, noto ingegnere e imprenditore, sposato con la Carlucci dal 1985. Patrick ha una sorella maggiore, Angelica Krystle.

Leggi anche -> Chi è Flavio Montrucchio: età, figli, carriera, vita privata e curiosità

Angelica lavora nell’azienda del padre come dirigente e costruisce e vende immobili tra Londra e gli Stati Uniti e ha potuto studiare all’estero. Patrick, proprio come sua sorella, ha studiato fuori si è laureato con il massimo dei voti ed ha conseguito un Master in strategia e innovazione nell’ambito finanziario ed economico. In seguito è stato assunto da una multinazionale anglosassone. Di suo figlio ne ha parlato la madre Milly in un’intervista: “Patrick è da poco che è entrato in una grande multinazionale ed è proprio l’ultima ruota del carro, ha una settimana di ferie all’anno, queste aziende anglosassoni ti mettono sotto, ti fanno lavorare tanto, ma io sono contenta, almeno così impara l’etica del lavoro, impara cosa vuol dire meritarsi uno stipendio“.

Leggi anche -> Benedetto Casillo, chi è l’attore napoletano: carriera e curiosità

Proprio come suo padre Angelo, Patrick non è presente sui social e vive la sua vita in maniera riservata al contrario della madre e della sorella che sono molto attive sui social. Il manager è molto legato alla sua famiglia è appena può torna in Italia per trascorrere del tempo con loro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!