Angelo Donati, chi è il marito della famosa conduttrice di Ballando con le stelle Milly Carlucci e cosa fa nella vita l’affermato ingegnere.

Angelo Donati è sposato con Milly Carlucci da 35 anni, convolando a nozze con lei il 21 aprile del 1985. Insieme i due hanno due figli, Angelica Krystle, di 33 anni e Patrick, di 28 anni. Nato nel 1948, è un ingegnere, laureato a La Sapienza nel 1973 e specializzatosi poi negli Stati Uniti.

Angelo Donati ha fondato un'impresa nel settore costruzioni, la Donati S.p.a., nel '78 e ha altre società immobiliari tra Gran Bretagna e Stati Uniti, dove lavora la figlia Angelica come dirigente d'azienda. Lui è la moglie Milly Calucci hanno un rapporto molto solido e non hanno mai avuto momenti di crisi, così racconta la conduttrice di Ballando con le stelle. "Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari".

La coppia sembra che sia stata in disaccordo solo sull’avere un terzo figlio che Milly avrebbe voluto, ma Angelo l’ha dissuasa perché ormai avrebbero avuto un divario d’età non indifferente. I due vivono nella città natale di Angelo, nel centro di Roma. Inoltre, Donati è molto riservato e non compare sui social, al contrario della moglie.