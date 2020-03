Michelle Hunziker, il messaggio commovente lascia tutti senza parole. La presentatrice televisiva ha parlato a tutti i suoi followers attraverso il proprio account Instagram.





Sempre molto attiva sui social, la splendida presentatrice televisiva Michelle Hunziker ha commosso tutto il suo pubblico in rete lanciando un messaggio sulle donne dal proprio account Instagram.

Leggi anche –> Michelle Hunziker, il brutto spavento per colpa del marito: cosa ha fatto

Leggi anche –> Michelle Hunziker | dalle Maldive “Coronavirus come in un film horror”

Michelle Hunziker, il messaggio su Instagram commuove tutto il suo pubblico

Sono di certo ore estremamente drammatiche quelle sta vivendo il nostro Paese a causa del dilagare del contagio da Coronavirus in tutta la nostra penisola. E’ anche però oggi la festa dedicata a tutte le donne. Ed è in questa occasione, con uno sguardo a ciò che sta avvenendo sul nostro territorio nazionale, che la bella Michelle Hunziker ha deciso di rivolgere un messaggio a tutto il suo pubblico attraverso il proprio account Instagram.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Oggi mamma di tre piccole donne, la Hunziker è anche una forte sostenitrice delle associazioni contro la violenza sulle donne e fondatrice di Doppia Difesa, una onlus in difesa dei diritti delle donne vittime di violenze. Con il suo messaggio, la showgirl si è rivelata molto dispiaciuta per ciò che sta accadendo in queste ore in quello che dovrebbe essere un giorno di gioia per tutte le donne e un’occasione per celebrarle. La presentatrice ha ricordato inoltre gli allarmanti dati sul femminicidio nel corso di questi primi mesi del 2020.

Le parole di Michelle sui social

Rivolgendosi ai propri followers e non solo, la Hunziker ha così affermato: “Oggi voglio fare gli auguri anche a tutte le donne là fuori. Ovviamente non è la festa della donna più felice di tutti i tempi, anzi sicuramente siamo in un momento veramente difficile, anche sotto questo aspetto, se andate a vedere i dati degli ultimi tempi. Adesso ovviamente il Coronavirus ha catalizzato tutte le attenzioni, ma come sapete anche voi, purtroppo hanno perso la vita un sacco di donne negli ultimi tempi. Dall’inizio dell’anno ci sono dei dati veramente spaventosi (15 solo a gennaio 2020) e anche lì bisognerà fare tanto prima di poter dire che festeggiamo. Quindi sicuramente oggi onoriamo tutte le grandi donne che hanno fatto tanto, per portare avanti la nostra grande battaglia. Vi mando un bacio“.