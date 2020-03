Madre uccide figlia | le aveva chiesto dei cereali | “Era un clone”

Orribile la vicenda in cui una madre uccide figlia: una giovane donna assalta la sua bimba di soli 5 anni ed anche il suocero, poi delira.

Una madre uccide figlia in maniera terrificante. L’orribile donna risponde al nove di Krystle Villanueva, di 27 anni. La povera vittim è invece la sua bambina, Giovanna Hernandez, di appena 5 anni.

Entrambe di origini messicane, la loro vicenda è avvenuta ad Austin, nello stato americano del Texas. Assurdo il motivo scatenante che ha portato la giovane a compiere il terribile infanticidio, con un raptus scattato a seguito di quella che era una semplice richiesta da parte della piccola. La povera Giovanna sembra abbia chiesto alla crudele mamma dei cereali. A quelle parole Krystle Villanueva non ci ha visto più e tanto è bastato per farle compiere una vera e propria atrocità. La 27enne ha prima accoltellato la sua stessa figlia e poi l’ha impiccata. Ma Giovanna non è stata l’ultima vittima. Infatti l’assassina ha ucciso anche il suocero, dopo averlo pugnalato a morte. Subito dopo è uscita di casa cercando aiuto.

Madre uccide figlia, lei era una abituale consumatrice di droghe

La polizia è arrivata entro poco tempo e ha trovato la maniaca mentre era intenta a farsi la doccia e non curante di farsi vedere senza vestiti. Assieme agli agenti hanno raggiunto il luogo del delitto anche alcuni paramedici. Subito i soccorritori hanno prestato aiuto alla bambina, che però era già morta. In base a quanto osservato, Giovanna sarebbe deceduta sul colpo. L’assassina sulle prime sembrava avere dei problemi psichici. Infatti ha dichiarato di ritenere che la figlia ed il suocero fossero dei cloni. “Soltanto uccidendoli avrei riavuto i miei veri congiunti”, ha detto lei ai poliziotti nei suoi deliri. Ma tali turbe psichiche non sono da attribuire a dei problemi mentali, bensì all’abuso di sostanze stupefacenti, che lei assumeva con una certa regolarità. Nella foto segnaletica poi Krystle Villanueva si è anche messa a ridere.