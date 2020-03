Giovanni Malagò, chi è: vita privata e carriera del presidente del CONI

Giovanni Malagò è l’attuale presidente onorario del CONI. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua vita privata e carriera.

Giovanni Malagò nasce a Roma nel 1959. Figlio del concessionario di auto di lusso Vincenzo Malagò, si lega alla famiglia Agnelli sin dalle sue prime esperienze lavorative. Conseguito la laurea in Economia con il massimo dei voti, Giovanni debutta lavorativamente nella concessionaria del padre come amministratore delegato. È proprio in questo periodo che Giovanni ha i suoi primi contatti con la famiglia Agnelli, rapporto che li legherà per gran parte della sua vita. Nel 2013 diventa presidente del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), ruolo che lo renderà noto in tutta la penisola.

Giovanni Malagò, la vita privata

Da giovanissimo decide di sposarsi con Polissena Di Bagno. La loro relazione avrà vita breve e, successivamente alla separazione, comincia a frequentarsi con Lucrezia Lante della Rovere. La coppia avrà due bellissime bambine gemelle, nate nel 1988. Nel 2015 si fidanza con Daniela Marzanti.