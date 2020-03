Enzo Mirigliani, chi era: carriera e vita privata del padre di Miss Italia

Conosciamo meglio la storia di Enzo Mirigliani: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dello storico organizzatore di Miss Italia

Enzo Mirigliani nasce a Santa Caterina dello Ionio il 22 aprile 1917. Lascia la casa all’età di 17 anni per per arruolarsi nell’esercito italiano. Dal 1953 si occupa di concorsi di bellezza entrando a far parte di Miss Italia quattro anni dopo con la direzione nel 1959 succedendo a Dino Villani. Nel 1991 fonda anche Miss Italia nel mondo, concorso destinato alle giovani ragazze di origini italiane, nate e residenti in altre nazioni. Successivamente crea altre manifestazioni come “Un volto per il cinema”, “Il Meeting del Cinema Mediterraneo”, il premio letterario “Donna”, “Il televolto dell’anno”, “Il Festival del Pianobar”, “Il cane e il suo padrone”, “La Sartina d’Italia” e il concorso di bellezza internazionale “Ragazza in Gambissime”. Nel 1996 conquista il premio speciale del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo. La sua scomparsa avviene il 26 settembre 2011 al Policlinico Gemelli di Roma all’età di 94 anni dopo il ricovero di alcuni giorni.

Enzo Mirigliani chi era: vita privata

Il patron di Miss Italia è stato sposato con Rosy Ragno (1925-2017): la coppia ha avuto due figlie Rosaria e Patrizia con quest’ultima ha sostituto il padre dal 2010 per quanto riguarda l’organizzazione del concorso.