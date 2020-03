Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 8 Marzo

Oggi 8 Marzo, a Domenica Live a sorpresa la mamma di Antonio Zequila darà uno scoop e a Domenica Like ci saranno Shrek e Fiona: tutti gli ospiti di oggi

A Domenica Live ci saranno nuovi protagonisti, servizi e interviste esclusive e oggi 8 Marzo, in occasione della festa della donna, Barbara D’Urso ha in serbo una (e più d’una) sorpresa per i suoi telespettatori. La trasmissione di Canale 5 inizierà alle ore 17.20.

Cosa accadrà? Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla trasmissione.

Chi sarà ospite di Barbara D’Urso

Lo studio dove viene girata Domenica Live, esattamente come accade ormai per tutti i programmi televisivi, sarà orfano di pubblico. La padrona di casa ha più volte espresso di sentire la mancanza di quel calore, pur ribadendo di condividere appieno le norme emanate per frenare l’epidemia. Si parlerà di emergenza Coronavirus con aggiornamenti, consigli e sottolineando quelle che sono le norme igienico-sanitarie e le linee guida da seguire.

Domenica Live / Domenica Like

La sfida di Domenica Like verrà giocata oggi dai bellissimi Alex Belli e Delia Duran che vestiranno i (molto poco probabili) panni di Shrek e Fiona.

Sarà un’esibizione scherzosa, realistica o… stravolgente? Lo scopriremo solo vedendo.

Ciò che è certo è che la coppia si è guadagnata ampio consenso di pubblico, soprattutto quando è uscita rafforzata da Temptation Island Vip.

In esclusiva Paolo Rossi racconterà di aver “pianto come un bambino” alla conferma di quel sì a sua moglie, avvenuto alle Maldive a conferma dei loro primi 10 anni di matrimonio. Il rinnovo dei voti nuziali e la festa che ne è seguita si sono svolti su una spiaggia paradisiaca, con tutti gli ospiti rigorosamente scalzi e al calar del sole.

Barbara D’Urso ne mostrerà le immagini. La mamma di Antonio Zequila racconterà cosa è davvero accaduto tra il figlio e Adriana Volpe.

Domenica Live, ospiti di oggi:

Alex Belli e Delia Duran

Paolo Rossi

la mamma di Antonio Zequila

