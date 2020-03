Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 8 Marzo

Domenica in torna con interviste e aggiornamenti sul Coronavirus e Mara Venier oggi, 8 Marzo, in occasione della festa sella donna incontrerà gli artisti della prossima edizione di Ballando con le stelle: tutti gli ospiti di oggi

La giornata dedicata alla festa della donna oggi, 8 Marzo, Domenica in andrà in onda in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi con la 26esima puntata dell’edizione 2019/2020.

La trasmissione condotta da Mara Venier su Rai 1 inizierà alle ore 14.00 e affronterà argomenti di profonda attualità con tanti ospiti, Lasciando da parte il mondo della musica di Sanremo per dedicarsi… a un’altra disciplina: il ballo.

Scopriamo insieme chi ci sarà a Domenica in oggi.

Leggi anche —> Chi è Barbara Bouchet: età, vita privata, figli, carriera dell’attrice

Domenica in, da Sanremo a Ballando con le stesse

In questo periodo di grandi sconvolgimenti dal punto di vista delle nostre abitudini in quanto italiani e della nostra personale routine, Domenica in torna alle sue origini di contenitore domenicale nazional-popolare per eccellenza. Il programma nacque nel 1976 durante l’austerity per intrattenere gli spettatori e spingerli a rinunciare all’allora diffusa consuetudine di fare ogni week end gite fuori porta in automobile, limitando così il consumo di carburante. Nonostante lo studio semi deserto, in linea con le normative emanate per l’emergenza, la zia Mara Venier cercherà di riportare, con la diversa motivazione dell’epidemia da Coronavirus, allo stesso scopo: farci stare a casa.

Ci riuscirà?

Certamente il focus oggi si sposterà dal passato Sanremo al futuro Ballando con le stelle, di cui verranno svelati i protagonisti. Ma andiamo per ordine.

Il giornalista e conduttore televisivo Pierluigi Diacono farà il punto sull’emergenza Coronavirus e su cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.

Massimo Ghini, fra i protagonisti del nuovo film di Vincenzo Marra, ne racconterà la trama e le profonde convinzioni che lo muovono. L’attore presenterà quindi la pellicola intitolata La Volta buona e, successivamente, si concederà a un’ampia intervista ripercorrendo le tappe della sua lunga carriera.

Non mancherà lo spazio dedicato alla musica nella trasmissione di Mara Venier, con il cantautore Enzo Gragnaniello, ma da oggi Domenica in soprattutto si aprirà al ballo. In studio ci sarà Barbara Bouchet, concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le stelle. Anche l’ex concorrente del talent di Milly Carlucci, Gessica Notaro si racconterà in un’intervista. Molto spazio verrà lasciato alla storia di Patrizia Mirigliani, madre che si è trovata costretta a denunciare il figlio per droga.

Domenica in, ospiti di oggi:

Pierluigi Diaco

Massimo Ghini

Barbara Bouchet

Gessica Notaro

Patrizia Mirigliani

Enzo Gragnaniello.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI