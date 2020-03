Coronavirus Italia | morti ed infetti | gli ultimi dati ufficiali

Numeri su persone contagiate e vittime della situazione Coronavirus Italia. La Protezione civile fornisce un ultimo bollettino.

La situazione relativa al Coronavirus Italia parla di migliaia di persone contagiate dal virus Covid-19, quando siamo alla sera di domenica 8 marzo 2020. I dati ufficiali forniti dagli enti preposti riferiscono di 6387 individui contagiati e di 366 morti. I soggetti infetti ammontano a 1326 in più rispetto al 7 marzo, con un aumento significativo che fa registrare un +26,2%. Per quanto riguarda le vittime, il riscontro è di 133 in più (+57%). Tutti dati forniti dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della sua ultima conferenza stampa. I guariti sono invece 622, con 33 risultati a tutti gli effetti negativizzati al Covid-19 (+5,6%). La John Hopkins University, unico ente ufficiale preposto all’aggiornamento di dari relativo all’epidemia, conferma che la situazione Coronavirus Italia è la peggiore attualmente in corso in tutto il mondo dopo la Cina. Rispetto a quest’ultima però l’andamento delle cose risulta essere meno impattante dal punto di vista dei numeri. Lì infatti gli infetti dalla patologia sono 80.695, con oltre 3mila morti.