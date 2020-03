Alex Adami, morto il giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni: aveva solo 53 anni

Grande lutto per il giornalismo italiano, con Alex Adami che scompare all’età di 53 anni a seguito di una lunga malattia. Il giornalista scriveva per ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

Con la morte di Alex Adami, il giornalismo italiano perde uno dei suoi migliori. Il giornalista e redattore di ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘ aveva 53 anni e si è spento a seguito di una lunga malattia. Ne dà la notizia l’amico e collega Franco Bagnasco, che lo ricorda in un tweet.

“Se ne è andato troppo presto e dopo aver sofferto un ex collega sagace e preparato che mi è stato piuttosto vicino in uno tra i momenti più difficili della mia vita professionale e personale. Ti saluto, ti ringrazio e ti rendo un doveroso omaggio pubblico“, così il tweet di Bagnasco per il collega Alex Adami. Da ogni testata giornalistica arrivano i messaggi di cordoglio per la famiglia e di sincere condoglianze.

Se ne è andato troppo presto e dopo aver sofferto un ex collega sagace e preparato che mi è stato piuttosto vicino in uno tra i momenti più difficili della mia vita professionale e personale. Ti saluto, ti ringrazio e ti rendo un doveroso omaggio pubblico, Alex Adami.#alexadami — Franco Bagnasco (@franco_bagnasco) March 8, 2020

Adami ha scritto per molti anni per la rivista ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘ che ha una lunghissima storia editoriale, iniziata nel 1952.

