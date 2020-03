Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, Le Iene Show cancellata

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino annunciano la sospensione del programma Le Iene Show a causa dell’epidemia del Coronavirus.

Come da comunicato dell’ufficio stampa si apprende che Le Iene Show non andrà più in onda. Si parla di un presunto caso di Coronavirus nella redazione de Le Iene, trasmissione di Davide Parenti di Italia1. Il programma, attualmente condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, non andrà in onda per almeno due settimane.

Possiamo ricordare come nelle scorse puntate de Le Iene, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino hanno condotto il programma senza pubblico in studio, rispettando il decreto emanato dalla Regione Lombardia sulle norme di sicurezza da prendere per evitare la diffusione e il contagio del Coronavirus. Numerosi servizi sono stati dedicati da Le Iene all’emergenza del Coronavirus, soprattutto per evitare gli allarmismi e le tensioni. Il programma è sempre andato in onda con la presenza del pubblico in studio, ma con la scoperta in Lombardia dei tanti casi di contagiati, agli spettatori è stato negato l’ingresso. La conduttrice Alessia Marcuzzi ha commentato: “Tutto questo è imbarazzante“.

A causa di un caso di Coronavirus nella redazione, Le Iene Show è stato cancellato per almeno due settimane. Mediaset ha diffuso un comunicato dove viene evidenziato come, nonostante non faccia parte della squadra di professionisti presente negli studi, l’azienda vuole procedere con le misure di cautela sanitaria: “Mediaset ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare. Le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione“.

