Veronica Gentili, chi è: carriera e curiosità sull’attrice e giornalista

Carriera e curiosità sull’attrice e giornalista Veronica Gentili, esordi e successo: le controversie televisive e i ruoli più conosciuti.

Nata a Roma nel 1982, Veronica Gentili è figlia della pittrice Netta Vespignani. Diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica nel 2006, nei primi anni di carriera si divide tra tv, cinema e teatro.

Il suo esordio cinematografico è in realtà datato qualche anno prima. Infatti, nel 1999 debutta giovanissima nel film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino.

Chi è Veronica Gentili: cosa sapere su di lei

Giornalista pubblicista dal 2015, due anni prima partecipa come ospite al programma Piazzapulita su La7 e ottiene una certa notorietà. Dal 2016 inizia a scrivere sul Fatto Quotidiano, quindi è ospite fissa di diversi programmi di La7. Al cinema recita in pellicole dirette da Wilma Labate, Ferdinando Vicentini Orgnani e dallo scrittore Carlo Lucarelli.

Dal 2018 diventa co-conduttrice del programma Stasera Italia in onda su Retequattro, ottenendo un vasto successo, ma nello stesso tempo facendo i conti con alcune controversie. Tra queste, la lite con Vittorio Sgarbi, secondo il quale Veronica Gentili “non ha cervello”. Qualche mese dopo, durante un fuorionda, trasmesso poi in un altro programma, sostiene che ospite in trasmissione Vittorio Feltri fosse talmente ubriaco da non riuscire a parlare. Ne venne fuori una polemica con tanto di botta e risposta.