Luca Barbarossa, chi è: età, carriera, vita privata del cantante

Luca Barbarossa è un cantautore amatissimo dal pubblico e un uomo dalle mille risorse. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Luca Barbarossa è uno dei grandi nomi della musica leggera italiana, con alle spalle una brillante e inarrestabile carriera, ma anche un conduttore radiofonico con alcune incursioni televisive di successo. Romano doc, amante del calcio e del sano intrattenimento (a partire ovviamente da quello musicale), è un artista capace di rinnovarsi per stare al passo dei tempi, rimanendo però sempre fedele a se stesso e, a giudicare dal suo aspetto, immune all’età che avanza! Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Luca Barbarossa

Luca Barbarossa è nato a Roma il 15 aprile 1961 sotto il segno dell’Ariete e ha sempre vissuto nell’amatissima Capitale. Cresciuto nel centro storico, a pochissimi passi da Via Margutta (alla quale ha anche dedicato una canzone), oggi vive nel quartiere Monteverde, un luogo che ama per la sua umanità e spensieratezza: “Ci sono ancora artigiani, piccole botteghe, negozietti a livello famigliare e quindi non sei condannato ad andare per forza al supermercato – ha spiegato lui stesso -. Qui trovi il meccanico con il quale parli della partita della Roma, c’è il falegname, il ciabattino, c’è la piccola trattoria e il baretto per fare la colazione. Sembra un paesino”.

Luca Barbarossa ha iniziato la sua gavetta come musicista di strada, in piazza Navona, con unrepertorio che va dal folk americano al cantautorato italiano. A notarlo è stato, nel 1980, Gianni Ravera, che lo ha invitato a prendere parte come concorrente al Festival di Castrocaro. Da allora non si è più fermato: ha anche vinto il Festival di Sanremo con Portami a ballare, un cult che dal 1992 risuona nella testa degli italiani (e non solo) come una delle canzoni più belle di sempre.

La discografia di Luca Barbarossa vanta oltre dieci album in studio dall’esordio nel 1981 con l’omonimo Luca Barbarossa. Ma, come accennato, il cantante si è anche cimentato in tanti programmi TV come commentatore o presentatore: Concerto del Primo Maggio, Ecco Sanremo Giovani, Sanremo Giovani 2018 e altri ancora. Nel 2012, in particolare, ha debuttato sul piccolo schermo al fianco di Max Giusti come presentatore di Super Club su Raidue.

Per quanto riguarda la vita privata, Luca Barbarossa è felicemente sposato dal 1999 con Ingrid Salvat (meglio nota come Ingrid Barbarossa), che gli ha dato tre amatissimi figli: Margot, Valerio e Flavio. Alla sua dolce metà il cantautore ha dedicato la fatica artistica del 2018 Passame er sale, approdata al 68° Festival di Sanremo: una canzone che racconta i gesti quotidiani della loro storia d’amore. Per il resto, il Nostro adora il calcio ed è anche il capocannoniere della Nazionale cantanti, con all’attivo 221 gol in 259 gare disputate.

