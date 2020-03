Gianni Morandi, la tragica morte della figlia: un dolore insopportabile

Gianni Morandi, l’eterno ragazzo della musica italiana, ha vissuto un dramma atroce che lo ha segnato in maniera devastante.

Tanti successi nella sua carriera da artista, ma è arrivata anche qualche delusione nella sua vita privata. Gianni Morandi ha infatti sofferto molto per un lutto gravissimo.

Stiamo parlando della tragica scomparsa della piccola figlia, Serena, nata nel 1967 dal legame con la sua prima moglie Laura Efrikian.

La piccola non ce l’ha fatta dopo nove ore dal parto a causa di una grava crisi respiratorio e così Morandi ha dovuto attraversare un grave dramma familiare. In quel momento lo stesso cantante si trovava in finale con Claudio Villa nel programma Scala Reale. Con Laura Efrikian è stato sposato dal 1966 al 1979, dalla quale ha avuto altri due figli, Marianna e Marco. Ma quell’episodio è stato doloroso per Morandi, per cui ne soffre tanto ancora oggi.

Gianni Morandi, la tragedia della figlia Serena

La coppia si è divisa nel 1979 e la stessa Laura al settimanale DiPiù ha svelato il motivo dell’addio: “Perché ci eravamo messi insieme troppo presto: io ventiquattro anni e lui venti, a quell’età non dura”. Poi, però, ha aggiunto: “Con lui sono stata felice”. Dopo tanti il cantante italiano si è risposato con Anna Dan il 10 novembre 2004, dopo averla conosciuta a Bologna durante una partita di calcio. I due hanno un figlio, Pietro, nato nel 1997.