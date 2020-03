Galeffi, chi è: carriera e curiosità sul cantautore romano

Carriera e curiosità sul cantautore romano Galeffi: chi è l’artista, gli esordi e i primi successi, l’album “Scudetto”, il tour da sold out e il ritorno.

Classe 1991, romano di nascita e cresciuto nel quartiere Montesacro, Galeffi, all’anagrafe Marco Cantagalli, è uno dei nomi più in voga nel cantautorato indie italiano.

Porta come nome d’arte il cognome della madre e fino a poco prima di diventare un cantautore di successo consegnava pizze a domicilio per sbarcare il lunario.

Chi è Galeffi: dagli esordi al ritorno con “Settebello”

Appassionato di calcio e grande tifoso della Roma, il suo album d’esordio è “Scudetto”, che esce a novembre 2017. Appena sei giorni dopo l’uscita del disco si esibisce al Monk di Roma e fa subito sold out. Il disco viene prodotto da una della maggiori etichette del settore, la Maciste, e anticipato da un singolo che riscuote un successo incredibile, “Occhiaie”.

I numeri per un esordiente sono clamorosi: 4 milioni di ascolti tra YouTube e Spotify, una cinquantina di date in giro per l’Italia e moltissimi sold out. Nell’estate 2018, realizza Un’estate italiana tour, chiaro riferimento allo storico brano di Nannini e Bennato, poi si prende un anno di pausa. A novembre 2019, ha pubblicato una nuova canzone dal titolo “Cercasi amore”. Quindi a gennaio 2020 esce il singolo “Dove non batte il sole”, che anticipa il disco “Settebello”, il secondo dell’artista romano, la cui uscita è prevista per il 20 marzo 2020.