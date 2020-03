Chi è Flavio Montrucchio: età, figli, carriera, vita privata e curiosità sull’attore piemontese diventato famoso col Grande Fratello.

Torinese classe 1975, Flavio Montrucchio è oggi un attore affermato ma si fa conoscere al pubblico televisivo grazie a un reality show. Infatti, nel 2001 partecipa alla seconda edizione del reality show Grande Fratello.

Il giovane torinese sostituisce Filippo Nardi, che ha abbandonato il reality, e vince quell’edizione. Successivamente, inizia a essere impegnato a tempo pieno nel mondo dello spettacolo.

Chi è Flavio Montrucchio: dal Grande Fratello al successo

Felicemente sposato con Alessia Mancini, da cui ha avuto 2 figli, Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015, il suo esordio nel piccolo schermo è in CentoVetrine. Fa parte del cast della soap opera dal 2002 al 2005. Nel 2003, inizia a muovere i primi passi nel mondo del teatro, dimostrando una grande passione. Dopo aver preso parte a un film per la regia di Franco Diaferia, a un musical e qualche programma tv, arriva per lui l’esordio sul grande schermo nel 2007 con 7/8 – Sette ottavi, opera prima di Stefano Landini, e successivamente Il soffio dell’anima, sceneggiatura e regia di Vittorio Rambaldi.

In televisione, ha preso parte a diverse fiction di successo, dirette nell’ordine da registi del calibro di Cinzia TH Torrini, Andrea Barzini e Giorgio Molteni. A teatro ha invece l’onore di essere diretto da Massimo Romeo Piparo e di realizzare un musical con Saverio Marconi. Al cinema, nel 2014 fa parte del cast di Una donna per amica, regia di Giovanni Veronesi. Tantissimi sono poi i programmi televisivi che lo vedono conduttore, ospite o concorrente. Dicevamo della sua ormai storica compagna di vita, Alessia Mancini. L’ex velina e l’attore ex concorrente del Grande Fratello sono sposati ormai da ben 16 anni e il loro rapporto non sembra conoscere crisi.