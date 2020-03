Estrazione Million Day 7 marzo 2020: diretta oggi numeri

Estrazione del sabato al Million Day: a partire dalle ore 19.00 diretta live con la combinazione vincente di oggi 7 marzo 2020.

Inizia il primo weekend di un marzo senza ancora nuovi milionari al Million Day, il gioco che ogni sera mette in palio un milione di euro a chi indovina una combinazione di 5 numeri compresi tra 1 e 55. Siamo quindi fermi a quota 100 nuovi milionari da quando il gioco ha preso il via a febbraio 2018.

Perdura dunque l’assenza del 5 al gioco. L’ultima vincita milionaria in ordine di tempo il 22 febbraio a Palermo. In precedenza, una vincita era stata ottenuta il 13 febbraio, quando la combinazione è stata indovinata a Fano, provincia di Pesaro Urbino, mentre lo scorso mese è stato realizzato anche un 5 a Roma, il 4 febbraio. Dunque nel mese di febbraio sono 3 i neo milionari al gioco. Tredici sono ora i giorni di assenza. Realizzare il 5 non è facile: 1 ogni 3,5 milioni è la possibilità di azzeccare la combinazione vincente. Alle 19.00, come tutte le sere, l’appuntamento con la fortuna.

Statistiche Million Day: numeri ritardatari e frequenti

Diamo uno sguardo come sempre a qualche dato statistico. I ritardatari sono il 40, poi l’11, quindi il 44 rispettivamente con 46, 44 e 33 estrazioni di ritardo. I più frequenti sono invece il numero 1 con 46 estrazioni, quindi il 6 con 44, poi il 35, il 10 e il 9 con 42 estrazioni.

Million Day 7 marzo 2020: diretta estrazione

Tutto pronto per scoprire insieme a voi quali sono i 5 numeri fortunati che possono realizzare il sogno di diventare milionari. Attesa sempre grande per sapere se qualcuno avrà indovinato la combinazione di 5 numeri.

Ecco i cinque numeri fortunati: in aggiornamento