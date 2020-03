Ditelo voi, chi sono: storia e curiosità sul trio comico napoletano

I Ditelo Voi sono uno dei gruppi di comici napoletani più famosi sulla scena nazionale. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

I Ditelo voi sono un popolare trio comico napoletano nato nel 1995 e composto da Francesco De Fraia detto “Francesco” o “‘O Capucchione” (14 novembre 1969), Domenico Manfredi detto “Mimmo” (11 luglio 1970) e Raffaele Ferrante detto “Lello” (7 luglio 1970). Conosciamoli più da vicino.

L’identikit dei Ditelo voi

Tutto comincia, come accennato, nel 1995, con un nome nato per caso, da una disputa su chi doveva deciderlo: ognuno voleva che lo dicesse l’altro, quindi si optò per “I Ditelo voi”. Il gruppo comprendeva originariamente anche un quarto elemento che “accompagnava” i comici con la chitarra: i “I Ditelo voi quartet” si esibivano in piccoli locali dei Decumani Napoletani.

Nel 1997-98 i Ditelo voi vanno in onda in Campania con TeleGaribaldi, poi con la trasmissione Avanzi Popolo (1999) su TeleNapoli, dove tra l’altro interpretano la finta telenovela Orip Orap, che nel 2000 diventerà una trasmissione indipendente sulla stessa emittente televisiva. Nel 1999 lavorano alla Chanson, celebre punto di riferimento del teatro cabaret romano, e per qualche tempo collaborano a trasmissioni comiche per emittenti regionali del Lazio. Nel 2002 l’approdo alla trasmissione di Gianni Morandi Uno di noi, e nel 2004 all’ultima edizione di Super Ciro. Nel 2004 i Ditelo voi sono protagonisti del film Ventitré, e nel 2008 esce lo spettacolo teatrale Triccheballacche, autore Gianluca Ansanelli.

I Ditelo voi sono stati inoltre presenti a Colorado Cafè su Italia 1 e Tribbù su Rai 2, oltre al programma radiofonico Pelo e Contropelo su Radio Kiss Kiss. Nel 2012 è uscita su youtube una nuova sitcom intitolata Gomorroide, parodia del film Gomorra. Nel 2013 il trio ha partecipato a Made in Sud su Rai 2 (con la sitcom Gomorroide) e a Colorado su Italia 1, e nel 2013 hanno ottenuto una parte nel film Un boss in salotto come indagati in tribunale. Il 24 agosto 2015 si sono esibiti in concerto a Sapri, alla 7° edizione di Sapri anni ’60, nel 2015 sono comparsi nel film Babbo Natale non viene dal Nord di Maurizio Casagrande e nel 2017 si sono cimentati come registi e attori nel film Gomorroide.

EDS