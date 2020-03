Coronavirus Zingaretti, l’ipotesi di Striscia la Notizia: “La Rai chiude?”

In seguito alla notizia della positività di Nicola Zingaretti al Coronavirus, Striscia ha ironicamente ipotizzato che tutta la Rai potrebbe chiudere.

Nelle scorse ore è giunta notizia ufficiale che Nicola Zingaretti, Governatore del Lazio e segretario del PD, ha contratto il Coronavirus. Le sue condizioni di salute non sembrano essere preoccupanti e lui stesso ha tranquillizzato tutti: “è arrivato: anche io ho il coronavirus. Niente panico, combattiamo,darò il buon esempio, seguirò alla lettera le disposizioni della scienza, lavorando da casa. E combatto”. Nel corso dei prossimi giorni saranno sottoposti al test del tampone tutte le persone che sono state a stretto contatto con lui.

Leggi anche ->Chiusa la Lombardia e altre 11 provincie

Solamente mercoledì sera, il leader del Partito Democratico era stato ospite di Bruno Vespa a ‘Porta a Porta‘. Nel corso della trasmissione Zingaretti aveva cercato di fare passare un messaggio positivo, tranquillizzando gli italiani sulle conseguenze dell’epidemia. Proprio Bruno Vespa oggi ha dichiarato a ‘Dagospia‘: “Essendo l’unico ad aver contattato Nicola Zingaretti scrivendogli ‘in bocca al lupo‘ invece di terrorizzarsi, posso dire che il suo portavoce mi ha chiamato per dirmi che vanno monitorate solo le persone che nelle ultime 48 ore sono state a 30 centimetri da lui per almeno mezz’ora…”.

Leggi anche ->Nicola Zingaretti positivo al Coronavirus, l’annuncio del segretario del PD

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Zingaretti, Striscia la Notizia sdrammatizza con un post ironico



Sulla pagina Instagram di ‘Striscia la Notizia’ è stato pubblicato un post su cui si legge: “Clamoroso, chiude la Rai?”. La frase è riferita ad un servizio della striscia satirica in cui si parla della partecipazione del segretario Dem alla trasmissione ‘Porta a Porta’. Con un close up sul viso di Zingaretti, il servizio mostra che dalla sua bocca è partito un goccio di saliva. Dopo aver mostrato la scena un paio di volte, il servizio con un taglio ci porta allo speciale di ieri sera nello stesso studio, in cui erano presenti tutti i conduttori della Rai.