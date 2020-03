Barbara Stefanelli, chi è: età, carriera, vita privata della giornalista

Barbara Stefanelli è vicedirettore del Corriere della Sera e direttore del settimanale Sette. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Barbara Stefanelli è un’importante giornalista italiana, tra le firme di punta del Corriere della Sera, di cui è vicedirettore (oltre a dirigere il settimanale Sette). A lei si devono molte iniziative editoriali di successo del giornale di Via Solferino, con una particolare attenzione all’universo femminile. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Barbara Stefanelli

Barbara Stefanelli, classe 1965, è una giornalista milanese con una pestigiosa carriera tutta interna al Corriere della Sera. Laureata in Germanistica, ha studiato a Heidelberg e Vienna e ha una figlia di 15 anni, che nel nome porta il ricordo di Maria Grazia Cutuli, inviata del Corriere uccisa in Afghanistan nel 2011. Dal 2009 è vicedirettore e da maggio 2015 è vicedirettore vicario del quotidiano di Via Solferino, di cui è stata anche caporedattore centrale e caporedattore Esteri. Nel 2011 ha curato il lancio dell’inserto culturale La Lettura. E ha progettato il Blog collettivo La27ora che, nato con una prevalenza femminile, si è poi aperto a tutte le firme del Corriere e ai contributi di lettori, lettrici ed esperti.

Con La27ora Barbara Stefanelli ha pubblicato per i tipi di Marsilio il libro “Questo non è amore”, inchiesta sulla violenza contro le donne, finalista al Premio Estense 2013, e “Maternità, il tempo delle nuove mamme”. Nel novembre 2013 ha inoltre lanciato “Il Tempo delle Donne”, un palinsesto cittadino di incontri/spettacoli/laboratori nati dalla collaborazione tra La27ora, ioDonna, ValoreD, FondazioneCorriere. Tra i vari riconoscimenti ottenuti da Barbara Stefanelli ricoridamo il premio “Marisa Belisario” edizione 2010, il premio “Matilde Serao” edizione 2013, il Premiolino2014.

