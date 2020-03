Amici, malore in diretta per Javier: quali sono le condizioni del ballerino

Attimi di preoccupazione ieri sera durante la diretta di ‘Amici’: il ballerino Javier ha accusato un malore al termine di un’esibizione.

Ieri sera la puntata di ‘Amici‘ ha regalato attimi di divertimento ed altri di grande intensità. Si è partiti subito con il piede sull’acceleratore con Maria che informava Javier e Nicolai che Timor Stephens aveva deciso di punirli per il comportamento tenuto per tutta la settimana. Nicolai non ha preso bene la decisione dell’insegnante ed ha protestato veementemente. La sua opposizione, però, gli è costata un blocco delle esibizioni sino all’ultima prova: il ballerino è stato messo direttamente in eliminazione.

Leggi anche ->Amici, caos in diretta: Timor Steffens attacca duramente un concorrente

Javier, invece, ha accettato la decisione dell’insegnante ed è stato costretto a saltare solamente il primo turno. Al secondo turno per lui è iniziato un tour de force composto da numerose sfide in successione. Il ballerino ha superato agevolmente la prima prova, finendo in cima alla classifica delle preferenze in coabitazione con Valentin. A quel punto Vanessa Incontrada ha proposto una sfida tra i due che ha visto quest’ultimo vincitore.

Leggi anche ->Stasera in tv – Amici di Maria De Filippi: anticipazioni serale, oggi 6 Marzo

Amici, Javier si sente male: quali sono le sue condizioni

Perso lo scontro diretto per accedere direttamente alla prossima puntata, Javier è stato sottoposto alla prova dei tre semafori (superata la quale avrebbe comunque ottenuto il pass), ma è stato fermato alla seconda esibizione. Finito in eliminazione, il ballerino si è confrontato ed ha perso con Nicolai, quindi si è scontrato con Jacopo. Quest’ultima sfida lo ha visto vincitore, ma al termine del balletto Javier si è steso a terra lamentando forti dolori alle gambe.

Tutti i presenti si sono preoccupati per le sue condizioni e per qualche momento il programma si è fermato. A tranquillizzare tutti ci ha pensato Maria De Filippi che ha spiegato al pubblico a casa che si trattava esclusivamente di un accumulo di acido lattico, causato dalle continue esibizioni a freddo. Il ballerino è stato aiutato a rialzarsi e dopo un po’ di riposo si è ripreso completamente.