Alessia Mancini choc su Wikipedia: “Ha altri figli sparsi in giro”. E’ questa la frase che appare sulla principale enciclopedia online.

Probabilmente un hacker che ha pensato bene di fare uno scherzo di pessimo gusto. E tutto ciò proprio nel giorno in cui l’ex velina di Striscia la Notizia è ospite insieme al marito di Verissimo.

Nel profilo di Alessia Mancini, nella sezione “Vita privata”, sembra tutto filare liscio. Ecco cosa si legge: “Dall’11 ottobre 2003 è sposata con Flavio Montrucchio con il quale ha due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015”. Fin qui tutto bene, poi però arriva la frase assurda: “Si dice abbia altri figli sparsi in giro”.

Chi è Alessia Mancini e cosa ha fatto dopo Striscia la Notizia

Nata a Roma il 25 giugno del 1978, Alessia Mancini ha cominciato la sua carriera televisiva in giovanissima età. A soli 16 anni viene scelta infatti per partecipare al programma di Gianni Boncompagni ‘Non è la Rai’. In quel periodo le viene affibbiato il soprannome scherzoso “Bruttina“, un epiteto per sottolineare la sua straordinaria bellezza. A 19 anni viene scelta da Antonio Ricci come velina mora accanto a Marina Graziani. In quel periodo intreccia una relazione sentimentale con Ezio Greggio.

Alessia viene riconfermata come velina anche l’anno successivo, ma per problemi di salute è costretta a rinunciare al ruolo. Negli anni successivi lavora come letterina a ‘Passaparola’ e come valletta in programmi come ‘La sai l’ultima?‘ e ‘Mezzogiorno di Fuoco‘.

Nel frattempo completa il proprio percorso di studi prendendo una laurea alla Iulm. La sua vita e la sua carriera cambiano quando conosce e s’innamora di Flavio Montrucchio, ex concorrente del ‘Grande Fratello’.