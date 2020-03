Alessia Mancini, chi sono i figli Orlando e Mya: età e curiosità

Il matrimonio tra Flavio Montrucchio e Alessia Mancini è stato benedetto dalla nascita di due bambini, Mya e Orlando: scopriamo curiosità ed età su di loro.

L’incontro tra Alessia Mancini e Flavio Montrucchio è stato un colpo di fulmine. I due oggi sono una delle coppie più belle del’intero panorama dello spettacolo italiano. Quando si sono incontrati è stata attrazione fulminea e dopo nemmeno un anno di fidanzamento si sono sposati. Adesso il loro matrimonio va avanti da 16 anni e sembra che non conosca ostacoli. A dirlo più volte è stato l’ex concorrente del Grande Fratello, l’ultima volta in occasione della partecipazione di Alessia a ‘L’Isola dei Famosi‘: “Sono contento per mia moglie, aveva bisogno di fare questa esperienza, abbiamo tutti fatto il tifo per lei. Siamo sposati da 15 anni con amore e si è molto dedicata alla famiglia”.

Una decisione, quella di dedicarsi alla famiglia, che Alessia Mancini ha preso quando nel 2008 è nata Mya, la loro primogenita. Alla piccolina di casa Montrucchio si è aggiunto nel 2015 anche Orlando. Come si è capito è proprio l’ex velina che si occupa di loro nel quotidiano, un compito che svolge con piacere e che non le fa rimpiangere di aver lasciato il mondo dello spettacolo.

Alessia Mancini, chi sono i figli Orlando e Mya

Trattandosi ancora di bambini, Mya compirà 12 anni ad aprile e Orlando non ne ha ancora compiuti 5, non ci sono molte informazioni sui figli di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Di loro ha parlato l’ex gieffino quando la madre è andata a ‘L’Isola dei Famosi‘ e lui si è trovato nell’insolito ruolo di “mammo”: “Ho portato i bambini a scuola, li accompagnavo a danza e a nuoto. Ho chiesto anche consiglio a tata Roberta che avevo a disposizione sul set. E’ stata fondamentale soprattutto per il più piccolino”. Da queste poche parole abbiamo scoperto che Mya segue i passi della madre studiando danza e che prende lezioni di nuoto.