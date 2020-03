Alessia Mancini, chi è: età, marito, figli e carriera dell’ex velina

Alessia Mancini è una delle ex veline di ‘Striscia la Notizia’ più amate dagli italiani, scopriamo qualcosa in più su di lei: età, carriera, figli.

Nata a Roma il 25 giugno del 1978, Alessia Mancini ha cominciato la sua carriera televisiva in giovanissima età. A soli 16 anni viene scelta infatti per partecipare al programma di Gianni Boncompagni ‘Non è la Rai’.

In quel periodo le viene affibbiato il soprannome scherzoso “Bruttina“, un epiteto per sottolineare la sua straordinaria bellezza. A 19 anni viene scelta da Antonio Ricci come velina mora accanto a Marina Graziani. In quel periodo intreccia una relazione sentimentale con Ezio Greggio.

Alessia viene riconfermata come velina anche l’anno successivo, ma per problemi di salute è costretta a rinunciare al ruolo. Negli anni successivi lavora come letterina a ‘Passaparola’ e come valletta in programmi come ‘La sai l’ultima?‘ e ‘Mezzogiorno di Fuoco‘. Nel frattempo completa il proprio percorso di studi prendendo una laurea alla Iulm. La sua vita e la sua carriera cambiano quando conosce e s’innamora di Flavio Montrucchio, ex concorrente del ‘Grande Fratello’.

Alessia Mancini: una vita dedicata ai figli e alla sua passione

Da sempre appassionata di sport e danza, Alessia scopre di avere un’altra grande passione durante i preparativi del matrimonio. Invece di affidarsi ad un’agenzia, l’ex velina decide di organizzare tutto da sola e nonostante fosse scomparso il tableau de marriage è riuscita a ricordare tutti i posti a tavola degli invitati. In quel momento ha capito che poteva tramutare questa sua abilità in un lavoro ed è diventata una wedding planner.

Oggi infatti la vita di Alessia si svolge lontano dal piccolo schermo ed è quasi totalmente dedicata ai figli. Lei e Flavio ne hanno avuti due: Mya, nata il 10 aprile del 2008, e Orlando, nato l’8 aprile del 2015. Di recente sono emerse voci su una presunta terza gravidanza, ma non sono mai giunte conferme a riguardo. L’ultima apparizione televisiva di Alessia è stata nel 2018 quando ha preso parte a ‘L’Isola dei Famosi’.