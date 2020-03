Toti e Tata, chi è Antonio Stornaiolo: spalla comica di Emilio Solfrizzi

Chi è Antonio Stornaiolo, spalla comica di Emilio Solfrizzi nel duo comico Toti e Tata: carriera e curiosità, dagli esordi al grande successo.

Dopo aver ottenuto la maturità, Antonio Stornaiolo si iscrive e si laurea al DAMS di Bologna. A metà anni Ottanta, forma con il compagno di studi Emilio Solfrizzi la coppia comica Toti e Tata. I due – insieme all’autore Gennaro Nunziante – hanno un’incredibile popolarità nel Sud Italia.

Ogni trasmissione televisiva e ogni spettacolo teatrale che Toti e Tata realizzano in quegli anni ha un successo clamoroso. Da Teledurazzo alle sit-com Il Polpo e Melensa, i loro programmi tv sono molto seguiti.

Da Toti e Tata al successo da solista dell’attore Antonio Stornaiolo

Grazie a Gennaro Nunziante, che diventerà poi autore anche di Checco Zalone, i due hanno davvero molta notorietà e diventano anche delle icone comiche a livello nazionale. Partecipano a diverse trasmissioni su Raiuno, ma anche sui canali Mediaset. Nel 1998, dopo la realizzazione del programma Love Store, sull’emittente pugliese Telenorba, il duo si scioglie. Solo di recente, sono tornati a portare in giro i loro spettacoli.

Non finisce però la carriera di entrambi e sebbene con minore impatto mediatico anche Antonio Stornaiolo diventa un attore di fiction e cinema: recita per Maurizio Ponzi, Sergio Rubini, Carlo Lizzani, Mimmo Calopresti e Carlo Vanzina, tra gli altri. In televisione è nel cast di Il padre delle spose con Lino Banfi. A teatro realizza Casa Stornaiolo, mentre la sua ultima produzione è Tutto il mondo è un palcoscenico, in coppia con Emilio Solfrizzi.