Suffragette: trama, cast, curiosità sul film con Carey Mulligan

Suffragette: tutte le notizie – trama, cast, curiosità – sul film del 2014 con Carey Mulligan e Helena Bonham Carter dedicato alla conquista del voto da parte delle donne.

Il film Suffragette è un titolo del 2015 diretto da Sarah Gavron. Con protagonisti Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw, Romola Garai e Meryl Streep. Il film – come si deduce dal titolo – racconta gli inizi del movimento suffragista femminile del Regno Unito. Vediamo insieme tutte le informazioni sulla pellicola e le curiosità che lo riguardano.

Suffragette: trama

La pellicola è ambientata a Londra nel 1912, e segue la storia di Maud Watts (Carey Mulligan), giovane donna dell’East End londinese, che lavora fin da bambina in una lavanderia, sopportando le vessazioni del suo datore di lavoro. Grazie alla persuasiva collega Violet (Anne-Marie Duff), Maud viene introdotta all’interno del movimento delle Suffragette e ne conosce alcuni sostenitori, tra cui i coniugi Edith (Helena Bonham Carter) e Hugh Elyn e l’attivista Alice Haughton (Romola Garai). Quest’ultima invita le donne a occupare il Parlamento e chiede a Maud di esporre un resoconto al cospetto del rappresentante della Camera dei Comuni, David Lloyd George (Adrian Schiller). Dopo l’ennesimo rifiuto del suffragio universale, accade una rivolta e Maud viene arrestata. Dopo aver scontato la sua pena, la donna partecipa al raduno di Emmeline Punkhurst (Meryl Streep), mentre l’ispettore Steed (Brendan Gleeson) la tiene sotto osservazione. Chi invece non vedrà di buon occhio la battaglia della giovane donna è proprio il marito Sonny (Ben Whishaw), che la metterà di fronte ad un bivio: o madre di famiglia o attivista. Nonostante le avversità e le atroci torture, Maud scoprirà di possedere un’incredibile forza d’animo che guiderà le donne a marciare sul Regno Unito per avere pari diritti.

Suffragette: curiosità

Nel 2016, il film viene premiato agli European Film Awards nella categoria Miglior sceneggiatura

Suffragette è inoltre il primo film a essere stato girato nel Parlamento inglese ed è basato sulla storia vera di alcune donne coraggiose a inizio Novecento.