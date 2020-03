Suffragette, chi erano: nascita, richieste e leader – VIDEO

Chi erano le Suffragette, nascita, richieste e leader: la video scheda sull’importante movimento a favore dei diritti delle donne.

Le suffragette sono le donne che parteciparono al movimento per il voto esteso anche a loro nell’Ottocento. Nascono durante la rivoluzione francese, ma è nel secolo successivo che il movimento si rafforza.

Leggi anche –> Festa della Donna: frasi, storia e immagini

La data di nascita del movimento delle Suffragette nel Regno Unito è il 1869. Al movimento si ispira un film del 2014 interpretato da Carey Mulligan.

Leggi anche –> Suffragette: trama, cast, curiosità sul film con Carey Mulligan

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’evoluzione delle richieste delle Suffragette e le principali esponenti

Nel Regno Unito, dopo molti anni di lotte, il diritto di voto alle donne venne finalmente concesso nel 1928, in Italia bisognerà addirittura aspettare la fine della Seconda Guerra Mondiale e la caduta del fascismo. Nel nostro Paese, infatti, le donne vanno per la prima volta alle urne il 2 giugno 1946, quando il popolo italiano è chiamato a scegliere tra monarchia e repubblica. Il primo paese nel mondo ad applicare il suffragio femminile fu la Svezia, già nei primi del Settecento e per tutta la cosiddetta Età delle libertà.

Antesignana dei diritti delle Suffragette fu invece Olympe de Gouges, la francese che combatté per il diritto al voto alle donne durante la Rivoluzione del 1789 e che pagò con la vita la sua battaglia. Venne infatti condannata a morte per mezzo della ghigliottina nel 1793, in pieno Terrore. Il movimento britannico di fine Ottocento e primi del Novecento venne invece guidato da Emmeline Pankhurst, fondatrice del Women’s Social and Political Union (WSPU). “Azioni non parole”, era il loro motto e la battaglia costò all’attivista la privazione della libertà: venne infatti arrestata 13 volte in pochi anni. Ancora oggi, l’azione delle Suffragette viene celebrata da manifestazioni annuali che si svolgono nel Regno Unito.