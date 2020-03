Stasera in tv – The Good Doctor 3: episodi e anticipazioni, oggi 6 Marzo

Stasera in tv – The Good Doctor 3: episodi e anticipazioni, oggi...

Stasera in televisione The Good Doctor 3 torna con 2 nuovi episodi intitolati La prima volta e Prove generali: trama della quinta e sesta puntata

La terza stagione di The Good Doctor su Rai 2 prosegue questa sera in tv con l’episodio numero 5 e 6. Durante la messa in onda di oggi Shaun metterà a rischio sia il suo posto di lavoro che la sua relazione con Carly e, alla fine, verrà ferito proprio da quest’ultima.

Cosa accadrà oggi?

Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla serie che andrà in onda alle ore 21.20 su Rai 2.

The Good Doctor 3

Episodio 5 “La prima volta”

Shaun si prepara per il suo primo intervento chirurgico e, nonostante fra lo staff in molti dubitino che il medico sia già effettivamente pronto a fronteggiare tale evento, questo viene fissato. Meno sicuro di sé dal punto di vista sentimentale, Shaun non riesce a lasciarsi andare con Carly, anche se lei sembra davvero presa dalla loro relazione. Il rigido medico cerca uno schema a cui appigliarsi senza trovarlo, come se avesse bisogno di seguire un piano preciso anche in amore. Questo, ovviamente, è impossibile e porta Shaun a confidarsi con Lea.

Nel frattempo viene annunciato che Beth, una chef con un cancro all’esofago, sarà la prima paziente chirurgica di Shaun.

Episodio 6 “Prove generali”

Le riserve che Andrews aveva espresso sulla preparazione di Shaun a Lim sembrano essersi concretizzate. Shaun pur essendo pronto per le sue acquisite capacità tecniche, non appare sulla giusta direzione dal punto di vista emotivo. Durante un’operazione caccia, infatti, un’infermiera dalla sala per avergli passato un morsetto con un’angolazione insufficiente.

Messo più volte di fronte al suo comportamento, Shaun deciderà di non scusarsi, tanto che la situazione degenererà sino alla denuncia nei suoi confronti da parte dell’infermiera offesa.

Inoltre, nonostante Claire avesse cercato di proteggerlo nascondendogli la verità, Shaun scoprirà che Carly ha deciso di non invitarlo a un’uscita programmata con i suoi amici.

