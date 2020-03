Stasera in tv – Amici di Maria De Filippi: anticipazioni serale, oggi 6 Marzo

Amici di Maria De Filippi 2020, serale che preannuncia nomi importanti e tante emozioni, ma purtroppo senza pubblico: le anticipazioni su cosa accadrà in puntata

Quando ricomincia Amici di Maria De Filippi il serale?

Questa sera in tv e sarà una puntata ricca di talento, ospiti e tante emozioni, pur mancando il calore del pubblico in studio.

Come per altri programmi, infatti, Mediaset in linea con le disposizioni diramate per contrastare l’emergenza Coronavirus, andrà in onda senza spettatori, cuore pulsante di Amici.

La trasmissione inizierà alle ore 21.20 su Canale 5.

Scopriamo insieme cosa accadrà.

Amici di Maria De Filippi va avanti comunque: senza pubblico e senza paura

Nei giorni scorsi ha fatto discutere la diatriba che ha coinvolto Nicola Porro e Maria De Filippi. Il giornalista, riferendosi alla presenza in studio durante l’ultima messa in onda di Amici di Maria De Filippi, degli esponenti delle Sardine ha pubblicato un post al vetriolo sul suo blog:

“Quel che resta delle Sardine va in onda da Maria De Filippi in quella che in fondo è la loro collocazione naturale: Amici, programma per narcisetti più speranzosi che talentati, per la serie: se mi dice giusta, mi sistemo per la vita o almeno per qualche stagione. Come una lunga rincorsa, durata tre mesi, che arriva all’epilogo: cronaca di una sorte annunciata.”

La risposta di Maria De Filippi

Le parole non sono passate inosservate tanto che Maria De Filippi ha prontamente risposto sui propri canali social:

“L’intervento delle Sardine nella prima puntata di Amici è stato contro l’odio. Io non solo condivido quello che hanno detto ma sono orgogliosa di averli ospitati. Il loro non è stato un intervento politico ma appunto in intervento contro l’odio, contro il disprezzo gratuito, contro la violenza e spero che anche Nicola Porro la pensi così, altrimenti sarebbe davvero per me preoccupante. Così come sono certa di non fare una trasmissione per ‘narcisetti’ che sperano in una notorietà di stagione. I ragazzi che sono attualmente ad Amici o che sono passati di qui, hanno solo dedicato il loro tempo, le loro giornate, i loro sforzi e il loro sudore alla loro passione: il canto o il ballo. E i risultati di tante ore e fatiche, in tanti li hanno visti. Se Nicola Porro no, gli consiglio di informarsi.”

Una stilettata in grande stile quella della presentatrice di Mediaset che ha portato a un immediato dietrofront del giornalista:

“Non condivido minimamente ciò che ha scritto un mio collaboratore. Penso che scrivere che ‘Amici’ sia un programma di narcisetti più speranzosi che talentati è una gigantesca stupidaggine. Irrispettoso soprattutto dei tanti ragazzi che sono passati e passeranno da ‘Amici’. Resto della mia idea sulla vacuità delle sardine, ma questo è un altro discorso.”

“Visto il mio temperamento piuttosto fumantino avrei reagito con molto meno signorilità di quanto hai fatto tu ad affermazioni così gratuite.”

Senza pubblico in studio

La trasmissione, come tutti i programmi che trovano nel calore del pubblico una grande forza, sta già affrontando un grande vuoto in studio, ma nonostante questo, tira dritto per la sua strada.

Amici di Maria De Filippi, gli ospiti di oggi:

Gabry Ponte

Loredana Bertè

Vanessa Incontrada

Tommaso Paradiso

Mahmood

Fabrizio Moro

Al Bano e Loredana Bertè Al Var Beppe Vessicchio e Luciano Cannito che metteranno due paia d’occhi in più al servizio dei giudici e dei professori Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli.