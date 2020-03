Silvana Giacobini, chi è: età, carriera, vita privata della giornalista

Silvana Giacobini è una nota giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e opinionista italiana. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Silvana Giacobini è una delle giornaliste più note e amate del panorama italiano, oltre che un’affermata scrittrice, conduttrice televisiva e opinionista. Grazie al suo fascino e al suo talento ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che la seguono ancor oggi con affetto. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Silvana Giacobini

Silvana Giacobini è nata a Roma il 27 febbraio 1939 sotto il segno dei Pesci. Ha cominciato la sua carriera di giornalista negli anni ’70 lavorando per la Rusconi Editore alle testate Eva Express e Gioia, di cui è poi stata direttrice per diversi anni. Nel 1994 ha ideato e diretto per Arnoldo Mondadori Editore il settimanale Chi, e in seguito è stata a capo di Diva e donna, periodico nato sempre da un suo progetto e pubblicato da Cairo Editore. Nel corso degli anni ha intervistato personaggi come Gianni Versace, Hillary Clinton, Elizabeth Taylor e George Clooney.

Silvana Giacoboni ha anche scritto diversi romanzi, tra cui La signora della città (1994) e Un bacio nel buio (1999), editi da Arnoldo Mondadori Editore e poi adattati in film per la televisione (con la sceneggiatura della stessa Giacobini). Nel 2003 ha dato alle stampe la raccolta di poesie Fiori sul parabrezza, nel 2007 il romanzo giallo Chiudi gli occhi, seguito nel 2009 da Conosco il tuo segreto e nel 2011 da La settima anima. Ha inoltre firmato le biografie di Sophia Loren e Alberto Sordi.

Silvana Giacobini ha alle spalle anche una lunga carriera da conduttrice televisiva: nel 1977 la tv laziale Quinta Rete (di proprietà Rusconi) le ha affidato la guida della trasmissione Lettere a Silvana, nella stagione televisiva 1990/1991 ha condotto il programma mattutino di Canale 5 Gente comune, nella seconda metà degli anni ’90 ha presentato su Retequattro Chi c’è… c’è, e tra il 2000 e il 2002 su Canale 5 Celebrità. Ha inoltre fatto parte del cast fisso del programma Nessuno è perfetto, in onda la mattina su Canale 5 e condotto da Valeria Mazza, ed è spesso ospite in veste di opinionista di varie trasmissioni tv, tra cui Quelli che il calcio, L’isola dei famosi, Buona domenica, Domenica in e Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda la vita privata, Silvana Giabobini ha sempre saputo gestirla con grande garbo ed eleganza, e mai sopra le righe. E’ felicemente sposata con Piero, di origini piemontesi, che gli ha dato una figlia, Elisabetta, e con il quale vive nel cuore di una città che ama molto, Milano.

