Loredana Errore: il tragico incidente di cui è stata vittima

Il tragico incidente di cui è stata vittima la cantante Loredana Errore: i suoi ricordi, le preghiere, la vicinanza dei medici e della famiglia.

Nei primissimi anni Dieci del 2000, la cantante Loredana Errore, giunta seconda nell’edizione di Amici di Maria De Filippi, era uno dei più apprezzati talenti del panorama musicale italiano. Molto deve anche alla collaborazione con Biagio Antonacci.

La sua carriera artistica ha raggiunto il picco, quando viene drammaticamente fermata da un gravissimo incidente stradale in cui resta coinvolta il 4 settembre 2013. Quasi un anno di stop, ma non solo: quell’esperienza le cambia la vita.

Incidente stradale per Loredana Errore: i suoi ricordi

Quel ricordo di quanto accaduto quella sera è ancora vivo e lei ha sempre negato di essere stata ubriaca. Ha spiegato in un’intervista al settimanale Oggi: “Avevo bevuto solo un bicchiere di birra. Come avrei potuto ricordare tutti i dettagli dell’incidente se fossi stata ubriaca? Sono credente e convinta che è grazie a Santa Rosalia, la cui ricorrenza viene celebrata il 4 settembre, se sono ancora viva”.

Loredana Errore dopo quell’incidente ha visto trasformarsi completamente la sua vita: lei ricorda tutto di quell’incidente, anche la paura di non farcela e le preghiere perché potesse aver salva la vita. Ci sono poi i dettagli dell’ospedale e di una famiglia che le è stata vicina in quei mesi difficili. Questo è stato il suo ricordo su Facebook di qualche anno fa: “È stato un anno di incontri semplici e indelebili, di gente che ti guarda e resta in silenzio, grazie per questo grande rispetto e amore incondizionato”.