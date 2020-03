Loredana Errore, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Loredana Errore, carriera, curiosità e vita privata: gli esordi, il successo discografico, la collaborazione con Biagio Antonacci, il dramma.

Nata a Bucarest, Loredana Errore viene adottata a pochi mesi di vita da una famiglia di Agrigento, ma solo a 2 anni si trasferisce finalmente in Sicilia. I primi due anni di vita li passa in un orfanotrofio di Bucarest.

Classe 1984, esordisce adolescente nel panorama musicale italiano, ma è solo nel 2009, con l’ingresso in Amici di Maria De Filippi, che raggiunge il successo.

Carriera e curiosità su Loredana Errore

Prima di partecipare alla trasmissione ha pubblicato, con la casa discografica Dc Records Italy, il singolo Lame. Nel talent show si classifica seconda e a marzo 2010 viene pubblicato il suo primo EP, Ragazza occhi cielo, accompagnato dall’omonimo singolo scritto da Biagio Antonacci. Si tratta dell’edizione di Amici di Maria De Filippi che è vinta da Emma Marrone. Tra le due emerge una sana rivalità, ma anche una forte amicizia e rispetto reciproco.

Il 21 gennaio 2011, è entrato in rotazione radiofonica il singolo Il muro, estratto come primo singolo dall’album L’errore. Il suo primo disco vede la collaborazione di Biagio Antonacci. Un mese dopo, duettta con Anna Tatangelo al Festival di Sanremo. Molto apprezzata anche dai colleghi musicisti, pubblica il singolo Cattiva, realizzato in duetto con Loredana Bertè. Forte è soprattutto la collaborazione con Antonacci, che la vuole anche al suo fianco in alcune tappe del tour. Lo stesso tour di Loredana Errore va molto bene e inoltre per 2 anni consecutivi la cantante partecipa a O’Scià, manifestazione organizzata da Claudio Baglioni.

Molto bene vanno le vendite anche del secondo album della cantante, Pioggia di comete, a cui segue un tour che viene bruscamente interrotto a causa di un incidente stradale, nel quale Loredana Errore rischia la vita. Torna sulle scene a luglio 2014. La sua vita artistica riprende da dove si era interrotta: nel 2016 esce Luce infinita, il terzo album, a cui collaborano diversi autori. Nell’album spicca un brano inedito del cantautore Franco Califano, intitolato Convincimi. A settembre 2016 è ospite al concerto di Emma Marrone al PalaLottomatica di Roma e interpreta per l’occasione il nuovo singolo Nuovi giorni da vivere, poi è il momento del duetto di Ragazza occhi cielo.