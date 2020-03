Italiani morti per il Coronavirus, chi sono: età e patologie

Chi sono gli italiani morti per il Coronavirus: la loro età media e le patologie più comuni, i dati dell’Istituto Superiore della Sanità.

Molto si parla in questi giorni degli italiani morti per il Coronavirus: si spiega che erano in età avanzata e avevano patologie pregresse. Ma come stanno davvero le cose? “Posto che si muore sempre per un arresto circolatorio, tutti sono morti a causa del Coronavirus”, è la tesi del virologo Roberto Burioni.

Invece, in molti sottolineano che chi è deceduto in questi giorni è morto con il Coronavirus, e non per esclusiva colpa di questo. Entrambe le tesi sono vere in parte, stando ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’identikit degli italiani vittime del Coronavirus

Se c’è infatti una prevalenza netta di persone anziane e con patologie pregresse che sono decedute, i dati dimostrano che non è questa una verità assoluta. Un’analisi sui dati di 105 pazienti italiani deceduti mostra che l’età media è di 81 anni e il 67.2% dei pazienti deceduti mostra almeno 3 patologie pregresse. C’è però un 15.5% del campione esaminato che presentava una o addirittura nessuna patologia.

La maggior parte dei decessi, pari al 42.2% del totale, si è verificata nella fascia di età tra gli 80 e gli 89 anni. Inoltre, le donne decedute sono in media più anziane degli uomini. i 3/4 dei pazienti deceduti soffrivano di ipertensione, sette su dieci di cardiopatia ischemica. Spiega Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di sanità: “Si tratta di persone molto fragili, che spesso vivono a stretto contatto e che dobbiamo proteggere il più possibile”.