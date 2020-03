Fratelli di Crozza: anticipazioni della puntata di venerdì 6 marzo 2020

Fratelli di Crozza: tutte le informazioni sulla seconda puntata del 2020 del programma condotto appunto dal comico genovese.

Come molti programmi televisivi – per esempio anche Amici o Che Tempo che fa passando per Verissimo – anche Fratelli di Crozza, lo show satirico condotto dall’omonimo attore genovese andrà in onda senza pubblico causa Coronavirus. Non è in realtà una novità: anche l’esordio della scorsa settimana infatti è andato in onda a porte chiuse. A differenza di altri programmi dove ci sono però dei figuranti, il pubblico dello show di Crozza è composto da persone che hanno già acquistato il biglietto. Per questo verranno rimborsate. Nonostante le limitazioni, però, la scorsa settimana il programma ha avuto degli ottimi ascolti: sono stati infatti raggiunti oltre 1.3 milioni di telespettatori con il 5,2% di share. Come avrà preparato questa settimana Maurizio Crozza?

Fratelli di Crozza: anticipazioni

Fratelli di Crozza parlerà inevitabilmente questa sera della difficile situazione in cui imperversa l’Italia: l’emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese potrebbe avere conseguenze inimmaginabili sia per l’economia sia per il mondo del lavoro. Compito di un comico come Crozza è sicuramente quello di parlare di questi problemi estremamente seri usando l’ironia, cosa di certo non semplice dati i tempi di paura e incertezza.

Purtroppo le tende nei cortili degli ospedali non sono per il campeggio. 🤐#FratelliDiCrozza torna domani sera, intanto rivivete tutto il monologo solo su #Dplay: http://bit.ly/32SJ6t4 Pubblicato da Fratelli di Crozza su Giovedì 5 marzo 2020

Tra le tante “maschere” scelte da Crozza ritroveremo per esempio il tributarista Raffaello Lupi, Vito Crimi, nuovo leader del Movimento 5 Stelle e il magistrato Pieluigi Davigo. Si tratta di personaggi nuovi, che avranno bisogno di tempo per trovare il consenso dei fedeli telespettatori del programma. Per questo accanto alle novità, ci saranno come sempre i cavalli di battaglia come il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Direttore di Libero Vittorio Feltri.

#CrozzaDeLuca sempre delicatissimo nel giudizio sui colleghi 😂#FratelliDiCrozza vi aspetta venerdì alle 21.25 live sul #Nove e in streaming su #Dplay. Pubblicato da Fratelli di Crozza su Mercoledì 4 marzo 2020

Fratelli di Crozza va in onda ogni venerdì alle 21:25 sul NOVE e in live streaming su Dplay. A scriverlo sono Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola. Oltre a loro ci sono Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi.