Fabrizio Corona, appello disperato allo Stato: aiutate anche loro

Fabrizio Corona torna alla ribalta con un post su Instagram. Ospite di un istituto di cura a Monza, ha realizzato un video chiedendo aiuto allo Stato

Fabrizio Corona continua a far parlare di sé. Nelle ultime ore ha realizzato un video sul suo profilo Instagram con un messaggio molto forte: “In questo momento di crisi chiedo allo Stato e a tutti i politici, di non dimenticarsi delle persone detenute; è già stato fatto qualcosa, ma non vedono i loro parenti da più di un mese. Per favore, in questo momento gravissimo di crisi ricordatevi anche dei detenuti!”

Fabrizio Corona, la nuova vita

Ora Corona è ospite in un istituto di cura nei pressi di Monza dove sta continuando a scontare la pena con un percorso alternativo. Molto provato e dimagrito ha realizzato questo video per mostrare il suo attaccamento. Inoltre, nei giorni scorsi si è fatto fotografare con la sua ex Nina Moric, dalla quale ha avuto il figlio Carlos. Dopo tanti litigi e polemiche, i due hanno ritrovato l’affetto anche per amore del loro piccolo. Questo il messaggio per descrivere lo scatto della stessa Moric: “Hai mai fatto la guerra con gli occhi. Io sì, e ho anche perso perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare. Allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male. E poi bene, poi male”, con la citazione della canzone di Matteo Faustini.