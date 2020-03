Emilio Solfrizzi, chi è l’attore barese: carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Emilio Solfrizzi, dagli esordi con il duo Toti e Tata al grande successo televisivo: chi è il noto e amato attore barese.

Dopo aver ottenuto la maturità classica, Emilio Solfrizzi si iscrive e si laurea al DAMS di Bologna. A metà anni Ottanta, forma con il compagno di studi Antonio Stornaiolo la coppia comica Toti e Tata. I due – insieme all’autore Gennaro Nunziante – hanno un’incredibile popolarità nel Sud Italia.

Ogni trasmissione televisiva e ogni spettacolo teatrale che Toti e Tata realizzano in quegli anni ha un successo clamoroso. Da Teledurazzo alle sit-com Il Polpo e Melensa, i loro programmi tv sono molto seguiti.

Chi è l’attore Emilio Solfrizzi, carriera e curiosità

A metà anni Novanta, per Emilio Solfrizzi arriva il primo vero riconoscimento a livello nazionale: interpreta il giornalista Lino Linguetta in Striscia la notizia e partecipa al film Selvaggi. Nell’estate 1997 Toti e Tata fanno parte del cast del programma Va ora in onda condotto da Carlo Conti. L’anno dopo, il sodalizio si scioglie e solo di recente c’è stata una clamorosa reunion. Nel 2000, Emilio Solfrizzi è protagonista della serie tv Sei forte maestro con Gaia De Laurentiis. Per lui è lo sdoganamento televisivo definitivo.

Riesce a spaziare da ruoli comici a quelli più impegnati, mentre al cinema recita in pellicole dirette da Cristina Comencini, Enzo Monteleone, Silvio Soldini e dal conterraneo Sergio Rubini. Nel 2007 recita insieme a Giorgia Surina nella terza edizione della sit-com Love Bugs in onda su Italia 1. Quindi l’avvocato Guido Guerrieri nella miniserie L’avvocato Guerrieri su Canale 5, tratta dai romanzi dello scrittore suo conterraneo Gianrico Carofiglio. Negli anni, sono diversi i ruoli televisivi e teatrali che fanno di lui un attore molto amato.