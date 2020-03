Coronavirus Italia | uomo tossisce in treno | passeggeri in rivolta

Psicosi Coronavirus Italia: i passeggeri di un treno partito da Livorno e diretto a Milano impongono lo stop al mezzo dopo che un uomo tossisce a bordo.

La situazione Coronavirus Italia ha portato all’imporre di un clima davvero surreale, fatto in molti casi di preoccupazione e di vera e propria paura. Ne sanno qualcosa i passeggeri del treno Intercity 35674 che da Livorno era diretto verso Milano.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, primo caso in Vaticano: sospesi tutti i servizi ambulatoriali

Il macchinista infatti ha dovuto interrompere la corsa all’altezza di Sestri Levante, in provincia di Genova, per almeno mezzora. Colpa di un uomo che ha tossito a bordo, instillando il panico da contagio in tutte le altre persone presenti a bordo del convoglio. Sono state proprio le persone che si trovavano nella stessa carrozza di questa persona ad imporre al macchinista di fermarsi, per il timore di finire contagiati. E quindi il treno si è fermato per attendere l’arrivo di una squadra del 112 e di personale sanitario specializzato.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Coronavirus: nuove misure se la progressione non si riduce entro 2 settimane

Coronavirus Italia, l’uomo con tosse e raffreddore ha proseguito il viaggio da solo

Constatato come tutto fosse assolutamente normale, il treno ha poi proseguito il viaggio verso la meta lombarda. Per quanto riguarda l’uomo, ha completato il viaggio del tutto isolato in un vagone al quale era stato interdetto l’accesso agli altri. Era salito alla stazione di Carrara con sintomi evidenti di tosse e raffreddore. Questo ha portato molti presenti a fare pressione sul capotreno affinché interrompesse la tratta. Una volta giunti a destinazione poi sono state intraprese ulteriori misure sanitarie a scopo cautelativo. E questa la dice lunga sull’emergenza Coronavirus Italia.