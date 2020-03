Coronavirus Italia | nota dello Spallanzani | “Questi i guariti”

L’Istituto Spallanzani di Roma parla di Coronavirus Italia fornendo alcuni recenti numeri in merito ai ricoveri dei pazienti colpiti da Covid-19.

L’Istituto ‘Lazzaro Spallanzani’ fornisce il consueto bollettino giornaliero in merito alla situazione Coronavirus Italia. All’interno della struttura attualmente ci sono 67 ricoverati direttamente riconducibili a contagio da Covid-19.

Di questi 31 sono positivi al test del tampone. Tutti gli altri 34 pazienti restano sotto osservazione e tra questi figura anche la coppia di turisti cinesi ammalatisi a fine gennaio e ricoverati da allora allo ‘Spallanzani’. Significativamente elevato è poi il numero di individui dimessi dopo avere superato la malattia. “I pazienti, ad oggi, dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del Coronavirus sono 244”. Tutti negativizzati e guariti.

Coronavirus Italia, lo Spallanzani: “I due cinesi sono guariti, presto verranno dimessi”

Il bollettino Coronavirus Italia da parte dello ‘Spallanzani’ continua. “Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili a eccezione di sette che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. Non stiamo in una fase di grande assedio. Sono numeri al momento abbastanza contenuti. Nessuna attività è sospesa”. Riguardo ai due cinesi ormai ristabilitisi dal Coronavirus parla il direttore sanitario dell’Istituto, Francesco Vaia. “Entrambi versavano in condizioni molto critiche quando sono entrati qui. Ad un certo punto rischiavano anche di morire. Adesso invece sono guariti e stanno bene e presto verranno dimessi”.

