Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Commendatore il comandante Gennaro Arma per la sua condotta esemplare nel pieno dell’emergenza Coronavirus.

È stato l’ultimo a scendere dalla nave da crociera Diamond Princess in quarantena nel porto di Yokohama, in Giappone, per via dei numerosi casi di coronavirus registrati a bordo. Proprio in considerazione del suo esemplare comportamento, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio al Comandante della Diamond Princess, Gennaro Arma, l’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Lo sbarco dei passeggeri – inizialmente erano 3.100, di cui 35 italiani – era iniziato lo scorso 19 febbraio in un clima di grande allarme e paura.

Leggi anche –> Coronavirus, Diamond Princess: la quinta vittima è una donna di 70 anni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Una lezione di onore e coraggio di fronte all’emergenza Coronavirus

La decisione del comandante Gennaro Arma era stata annunciata dal sindaco di Sant’Agnello (Napoli), suo paese natale: ​”Arma sarà l’ultimo a scendere dalla nave. Con grande professionalità sta tenendo alto l’umore dei passeggeri, muovendosi in equilibrio tra i doveri di un Comandante e l’empatia con chi, come lui e l’equipaggio, sta vivendo questa storia”.

“Non sapevo nulla, grazie di cuore al presidente Mattarella” è stato il commento a caldo di Mariana, moglie del comandante Arma, alla notizia del conferimento della prestigiosa onorificenza. “Apprendo ora questa notizia – ha aggiunto – più tardi sentirò via Skype Gennaro, come ogni sera, e ne gioiremo insieme”. Il comandante, definito “eroe” anche dalla compagnia di navigazione, si trova tuttora in quarantena in Giappone.

#coronavirus – in considerazione del suo esemplare comportamento il Presidente #Mattarella in data di ieri ha conferito motu proprio l’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana al Comandante della #DiamondPrincess Gennaro #Arma — Quirinale (@Quirinale) March 6, 2020



Leggi anche –> Coronavirus, il discorso di Mattarella: “Serve responsabilità” – VIDEO

Leggi anche –> Coronavirus Italia | Burioni “La verità sui morti è un’altra” FOTO

EDS