Caterina Balivo, telefonata imbarazzante a ‘Vieni da Me’: “Lui non c’è più”

Nell’ultimo appuntamento con ‘Vieni da me’, Caterina Balivo si è trovata ad affrontare un momento di grande imbarazzo quando un concorrente ha chiamato.

Sebbene privi di pubblico in studio, i programmi del palinsesto quotidiano stanno continuando ad intrattenere i telespettatori a casa. Non fa eccezione il programma principe del pomeriggio di Rai Uno, quel ‘Vieni da me‘ che raccoglie consensi da un anno e mezzo a questa parte. Il merito di questo è sicuramente di Caterina Balivo, conduttrice ormai consacratasi sia a livello di gestione del programma (compresi imprevisti), che nella creazione di show che attirano gli italiani (il suo ‘Detto Fatto’ è ancora una realtà della Rai).

Leggi anche ->Caterina Balivo, il messaggio per il Coronavirus a Milano commuove tutti

A garantirle l’affetto del pubblico è il suo modo pacato e gentile di presentare ed interfacciarsi con gli ospiti, ma anche la capacità di mettersi in gioco essendo speso auto ironica e divertente. Nella puntata di ieri, già resa strana dall’atmosfera surreale di uno studio senza pubblico, Caterina è stata in grado di gestire un momento di forte imbarazzo, riuscendo a non trasformalo in qualcosa di agghiacciante.

Leggi anche ->Guido Maria Brera, chi è il marito di Caterina Balivo: carriera e curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Caterina Balivo, telefonata imbarazzante: “Lui non c’è”

Come ogni giorno, era arrivato il momento della telefonata da casa. Caterina infatti permette ad uno dei suoi telespettatori di vincere un premio se indovinano, da una serie di immagini, a quale vip appartiene l’appartamento. Ieri il primo a cercare di indovinare ha esordito con un “Lui non c’è più”, quindi ha risposto che a suo avviso la casa era quella di “Fabrizio Frizzi“. Caterina ha cercato di mantenere la calma e di trattenere la commozione, quindi ha detto: “Fabrizio Frizzi non c’è più, forse intendeva la casa di Carlotta Frizzi”. In ogni caso la risposta era errata, Caterina chiude in modo veloce seppur cordiale la telefonata e continua il programma voltando velocemente pagina.