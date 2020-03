Carlotta Savorelli, la grave malattia e il bullismo: la sua storia

Una delle dame più affascinanti del Trono Over di Uomini e Donne, Carlotta Savorelli, si è raccontata al Magazine del programma televisivo di Canale 5

Carlotta Savorelli è una delle protagoniste del Trono Over essendo una delle più affascinanti di Uomini e Donne. Ai microfoni del settimanale Uomini e Donne Magazine ha parlato della sua malattia, la psoriasi, svelando di essere stata anche vittima di bullismo: “Quando mi è venuta questa patologia avevo dodici anni, ero una ragazzina, e sono stata vittima di bullismo, di quello che viene chiamato body shaming”. Poi ha aggiunto: “La psoriasi ha inciso nel mio rapporto interpersonale. Ero sempre in attesa dell’accettazione degli altri”.

Carlotta Savorelli, il rapporto con Marco

La stessa dama di Uomini e Donne ha parlato ora del suo presente e del suo rapporto con Marco: “Tra me e lui non c’è stato un colpo di fulmine, ma abbiamo iniziato a conoscerci con grande rispetto e grande sincerità. Lui è un galantuomo, non è mai invadente, sempre misurato. Questo suo atteggiamento mi sta molto aiutando”. Poi su Arianna: “Io credo che lei gli voglia molto bene, ma questo le ha alterato la percezione delle parole di lui nei suoi confronti. Detto questo ad Arianna auguro di trovare un grande amore”.

Infine, ha concluso l’intervista: “Raramente mi vedrete attaccare qualcuno. Quando ho detto a Barbara che doveva divertirsi, ho sbagliato, potevo evitare di dire la mia. Barbara non ha capito cosa volevo comunicarle, e poi ha un carattere esplosivo”.