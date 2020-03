Capitano Ultimo dice addio all’Arma dei Carabinieri dopo 42 anni

Il Capitano Ultimo lascia l’Arma dei Carabinieri dopo ben 42 anni di servizio: lo ha annunciato lui stesso in un post sul suo profilo Twitter.

Il Capitano Ultimo annuncia il suo addio all’Arma dei Carabinieri. “Dopo 42 anni di servizio pensavo a come sarebbe stato lasciare l’Arma. Poi ti ci trovi e non dici niente. Sì, in fondo ho parlato già”, scrive sul suo profilo Twitter il colonnello Sergio De Caprio. Il suo non è un addio formale, essendosi messo in aspettativa dopo la nomina ad assessore alla Regione Calabria. E nel giro di un anno avrebbe comunque lasciato l’uniforme per raggiunti limiti di età.

Il congedo di Capitano Ultimo dall’Arma

Sergio De Caprio, classe ’61, nella sua lunga e turbolenta carriera è passato dal Ros al Noe e ai Servizi per poi approdare, come ultimo incarico, al Comando per la tutela della biodiversità e dei parchi dei Carabinieri forestali. Giusto una ventina di giorni fa il neopresidente della Regione Calabria Jole Santelli lo ha nominato assessore all’Ambiente. “L’obiettivo è combattere la ‘ndrangheta e il voto di scambio: se qualcuno non vorrà fare questa battaglia, me ne andrò”, aveva avvertito Ultimo nell’assumere il nuovo incarico.

Quanto al rischio di una sua strumentalizzazione, il Capitano Ultimo ha aggiunto: “Il rischio c’è, ma le persone vanno giudicate per quello che fanno. Si tratta di scegliere se scendere nell’arena a combattere o stare alla finestra a guardare. Ho accettato questo incarico per il bene comune e per i principi di uguaglianza e fratellanza. Poi tutto può accadere. Si può sempre strumentalizzare qualsiasi cosa, ma se gli altri hanno intenzioni diverse, non dipende da me”.

