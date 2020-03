Forze dell’ordine al lavoro sul caso del cadavere trovato a Padova. Il corpo di un uomo di neppure 40 anni giaceva abbandonato sui binari della stazione.

Un cadavere trovato a Monselice, in provincia di Padova, fa scattare le indagini da parte delle forze dell’ordine. Ad accorgersi della presenza del corpo senza vita di un uomo, un macchinista che alle 06:20 ha notato la presenza di qualcosa di insolito tra i binari, subito dopo la fine del tratto occupato da una banchina.

Il macchinista si trovava a bordo di un treno che stava transitando in stazione. Subito sono intervenute le autorità, con la presenza della Polizia Ferroviaria che ha svolto i rilievi del caso. Presenti anche gli agenti della squadra mobile di Padova e quelli della Polizia Scientifica. È giunto anche il personale medico del SUEM 118, come da prassi in queste situazione. Purtroppo per l’uomo non c’era niente da fare, risultava ormai morto da ore. Il cadavere trovato a Monselice era di un uomo di 39 anni, le cui generalità non sono state diffuse.

Secondo gli investigatori comunque il suo decesso non sarebbe da ascrivere ad un suicidio. Con tutta probabilità verrà svolto un esame autoptico che dovrà fornire delle risposte precise in merito a quanto accaduto. Si pensa ad un qualche incidente terminato in maniera tragica.

